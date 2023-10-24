Discord To MT4 Receiver

5

Copie sinais de qualquer canal do qual você seja membro ( sem a necessidade de um Token de Bot ou Permissões de Administrador diretamente para o seu MT4.

Foi projetado com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa

Este produto é apresentado em uma interface gráfica fácil de usar e visualmente atraente. Personalize suas configurações e comece a usar o produto em minutos!

Guia do Usuário + Demo | Versão MT5 | Versão Telegram

Se quiser experimentar uma demonstração, vá para o Guia do Usuário.

O Discord para MT4 NÃO funciona no testador de estratégias.


Características do Discord para MT4

  • Copie de qualquer Canal do qual você seja membro. Não é necessário Token de Bot ou IDs de Chat
  • Opere usando um risco % ou um lote fixo
  • Exclua símbolos específicos
  • Escolha copiar todos os sinais ou personalizar quais sinais copiar
  • Configure palavras e frases para reconhecer todos os sinais (O padrão deve funcionar para 99% dos provedores de sinais)
  • Configure ajustes de Hora e Dia para copiar sinais apenas quando desejar
  • Defina um número máximo de operações para ter abertas de uma vez

Gestão de Operações e Posições

  • Use a gestão a partir dos sinais ou das configurações automáticas
  • Pare de sobretrading e de operações por vingança com configuração de operações máximas por Mês, Semana, Dia, Hora ou Minutos.
  • Suporte tanto para ordens de mercado quanto para ordens pendentes
  • Alvo de Lucro Diário Máximo em $ para proteger posições e parar o sobretrading
  • Alvo de Lucro Diário Máximo em % para proteger posições
  • Máximo de Operações Abertas para limitar riscos e exposição.
  • Tome automaticamente parciais usando RR, Pips ou Preço
  • Entre usando alvos RR fixos como 1:2, 1:3, 1:4 etc., e veja o lucro calculado da posição

Enviar Notificações

  • Escolha entre Alertas, Notificações Push e por E-mail
  • Notifique se a Ordem atingir SL ou TP
  • Notifique se a Ordem for para o Ponto de Equilíbrio
  • Notifique se um parcial for feito
  • Notifique se a Perda Diária Máxima for alcançada
  • Notifique se o Lucro Diário Máximo for alcançado
  • Notifique se a Negociação for restrita
  • Notifique se a Negociação for permitida

Estatísticas Visuais da Conta

  • Verifique o desempenho e estatísticas da conta, como taxa de vitórias, taxa de perdas, total de negociações etc.
  • Visualize o desempenho de negociação e obtenha um gráfico de estatísticas com filtros como símbolo, Número Mágico e intervalo de datas.
  • Verifique e veja quais sinais são mais lucrativos
  • Ver resumo do desempenho e estatísticas do Símbolo

Sempre estou disposto a melhorar o produto, então se tiver recursos que gostaria de ver, deixe um comentário ou envie-me uma mensagem.
Volrod Dev
47
Volrod Dev 2024.12.20 12:33 
 

I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.

