Discord To MT4 Receiver
- Utilitários
- Levi Dane Benjamin
- Versão: 3.25
- Atualizado: 25 dezembro 2025
- Ativações: 10
Copie sinais de qualquer canal do qual você seja membro ( sem a necessidade de um Token de Bot ou Permissões de Administrador diretamente para o seu MT4.
Foi projetado com o usuário em mente, oferecendo muitos recursos que você precisa
Guia do Usuário + Demo | Versão MT5 | Versão Telegram
Se quiser experimentar uma demonstração, vá para o Guia do Usuário.
O Discord para MT4 NÃO funciona no testador de estratégias.
Características do Discord para MT4
- Copie de qualquer Canal do qual você seja membro. Não é necessário Token de Bot ou IDs de Chat
- Opere usando um risco % ou um lote fixo
- Exclua símbolos específicos
- Escolha copiar todos os sinais ou personalizar quais sinais copiar
- Configure palavras e frases para reconhecer todos os sinais (O padrão deve funcionar para 99% dos provedores de sinais)
- Configure ajustes de Hora e Dia para copiar sinais apenas quando desejar
- Defina um número máximo de operações para ter abertas de uma vez
Gestão de Operações e Posições
- Use a gestão a partir dos sinais ou das configurações automáticas
- Pare de sobretrading e de operações por vingança com configuração de operações máximas por Mês, Semana, Dia, Hora ou Minutos.
- Suporte tanto para ordens de mercado quanto para ordens pendentes
- Alvo de Lucro Diário Máximo em $ para proteger posições e parar o sobretrading
- Alvo de Lucro Diário Máximo em % para proteger posições
- Máximo de Operações Abertas para limitar riscos e exposição.
- Tome automaticamente parciais usando RR, Pips ou Preço
- Entre usando alvos RR fixos como 1:2, 1:3, 1:4 etc., e veja o lucro calculado da posição
Enviar Notificações
- Escolha entre Alertas, Notificações Push e por E-mail
- Notifique se a Ordem atingir SL ou TP
- Notifique se a Ordem for para o Ponto de Equilíbrio
- Notifique se um parcial for feito
- Notifique se a Perda Diária Máxima for alcançada
- Notifique se o Lucro Diário Máximo for alcançado
- Notifique se a Negociação for restrita
- Notifique se a Negociação for permitida
Estatísticas Visuais da Conta
- Verifique o desempenho e estatísticas da conta, como taxa de vitórias, taxa de perdas, total de negociações etc.
- Visualize o desempenho de negociação e obtenha um gráfico de estatísticas com filtros como símbolo, Número Mágico e intervalo de datas.
- Verifique e veja quais sinais são mais lucrativos
- Ver resumo do desempenho e estatísticas do Símbolo
I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.