Discord To MT4 Receiver

5

Copia señales de cualquier canal del que seas miembro ( sin necesidad de un Token de Bot o Permisos de Administrador directamente a tu MT4.

Ha sido diseñado teniendo en cuenta al usuario mientras ofrece muchas características que necesitas

Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tus ajustes y comienza a usar el producto en cuestión de minutos!

Guía del usuario + Demo | Versión MT5 | Versión Telegram

Si quieres probar una demo, ve a la Guía del usuario.

El Discord a MT4 NO funciona en el probador de estrategias.


Características de Discord a MT4

  • Copia desde cualquier Canal del que seas miembro. No se requieren Token de Bot o IDs de Chat
  • Opera utilizando un riesgo % o un lote fijo
  • Excluye símbolos específicos
  • Elige copiar todas las señales o personaliza cuáles señales copiar
  • Configura palabras y frases para reconocer todas las señales (Lo predeterminado debería funcionar para el 99% de los proveedores de señales)
  • Configura ajustes de Hora y Día para copiar señales solo cuando lo desees
  • Establece un número máximo de operaciones que tener abiertas a la vez

Gestión de Operaciones y Posiciones

  • Usa la Gestión desde las señales o desde ajustes automáticos
  • Detén el sobretrading y la venganza con un límite de operaciones máximas por Mes, Semana, Día, Hora o Minutos.
  • Soporte tanto para órdenes de mercado como para órdenes pendientes
  • Objetivo de Beneficio Diario Máximo en $ para asegurar posiciones y detener el sobretrading
  • Objetivo de Beneficio Diario Máximo en % para asegurar posiciones
  • Máximo de Operaciones Abiertas para limitar riesgos y exposición.
  • Toma automáticamente parciales utilizando RR, Pips o Precio
  • Ingresa utilizando objetivos RR fijos como 1:2, 1:3, 1:4, etc., y ve la ganancia calculada de la posición

Enviar Notificaciones

  • Elige entre Alertas, Notificaciones Push y por Correo electrónico
  • Notifica si la Orden alcanza SL o TP
  • Notifica si la Orden va a Punto de Equilibrio
  • Notifica si se toma un parcial
  • Notifica si se alcanza la Pérdida Diaria Máxima
  • Notifica si se alcanza el Beneficio Diario Máximo
  • Notifica si la Operativa está restringida
  • Notifica si la Operativa está permitida

Estadísticas Visuales de la Cuenta

  • Ver el rendimiento de la cuenta y estadísticas como la tasa de ganancias, tasa de pérdidas, total de operaciones, etc.
  • Visualizar el rendimiento de operaciones y obtener un gráfico de estadísticas con filtros como símbolo, Número Mágico y rango de fechas.
  • Ver y comprobar cuáles señales son más rentables
  • Ver resumen del rendimiento y estadísticas del Símbolo

Siempre estoy dispuesto a mejorar el producto, así que si tienes características que te gustaría ver, deja un comentario o envíame un mensaje.
Comentarios 2
Volrod Dev
47
Volrod Dev 2024.12.20 12:33 
 

I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.

Productos recomendados
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Auto Breakeven level
Makarii Gubaydullin
Utilidades
Niveles automáticos de punto de equilibrio Usando   esta   utilidad ,   p uedes activar el movimiento automático del SL, cuando la operación alcance un beneficio deseado.  Especialmente   importante   para   los   traders   a   corto plazo   .   La opción de desplazamiento también está disponible: se puede proteger algo de beneficio. Utilidad multifuncional : 66+ funciones, incluyendo esta herramienta  |   Contácteme  si tiene alguna pregunta  |   Versión MT5 Proceso de activación de la función
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Just Copier MT4
Agung Imaduddin
5 (4)
Utilidades
"Just copier" está diseñado para copiar operaciones sin necesidad de complicadas configuraciones. La copia se puede realizar en un PC. Un EA puede ser configurado como maestro (proveedor) o esclavo (receptor). El lote del receptor se puede ajustar a múltiples lotes de los proveedores. Por favor, consulte también este producto en fxina.hostingerapp.com. Cualquier tipo de copia está disponible. MT4 -> MT5 MT4 -> MT4 MT5 -> MT5 MT5 -> MT4 Si desea copiar MT4 -> MT5 o MT5 -> MT4, por favor compre "J
Exp COPYLOT CLIENT for MT4
Vladislav Andruschenko
4.69 (65)
Utilidades
Copiadora comercial para MetaTrader 4. Copia operaciones de forex, posiciones, pedidos de cualquier cuenta. Es una de las mejores copiadoras comerciales   MT4 - MT4, MT5 - MT4 para la versión  COPYLOT MT4  (o MT4 - MT5 MT5 - MT5 para la versión COPYLOT MT5 ). Versión MT 5 Descripción completa +DEMO +PDF Cómo comprar Cómo instalar    Cómo obtener archivos de registro    Cómo probar y optimizar    Todos los productos de Expforex Versión copiadora para  MetaTrader 5 terminal (МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5
Horizontal Ray Pro
Lukasz Kubisz
Utilidades
Descripción : Por favor, marque "Mostrar descripciones de objetos" en las propiedades del gráfico para habilitar las vistas hrays Esta utilidad convierte una línea de tendencia en un rayo horizontal conocido como herramienta para dibujar zonas de oferta y demanda. Basta con crear una línea de tendencia en un gráfico y, una vez seleccionada, se convertirá. El rayo permanece horizontal mientras se arrastra . Trazado rápido de rayos: pulse la tecla "R" para crear un rayo horizontal. Se ajustará
Forex 7 Major Pairs Candle Gap Volatility Display
Jairzino Rivelino Williams
Utilidades
Resumen del programa: Este programa es una herramienta de trading diseñada para monitorizar y analizar los 7 principales pares de divisas. Es una variante de un programa similar utilizado para el seguimiento de índices bursátiles, pero esta versión se centra en los siete principales pares de divisas. El programa ayuda a identificar y calcular los movimientos de precios significativos (gaps) entre los precios máximos y mínimos de estos pares de divisas en un periodo de tiempo determinado. A conti
Harvest GOLD
Sayan Vandenhout
Asesores Expertos
La cosecha de ORO UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL COMIENZO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE TENDENCIA DE NUEVA ONDA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS
Order and Risk Management MT4
Volodymyr Hrybachov
Utilidades
Utilidad para la gestión automática de pedidos y riesgos. Le permite aprovechar al máximo las ganancias y limitar sus pérdidas. Creado por un comerciante practicante para comerciantes. La utilidad es fácil de usar, funciona con cualquier orden de mercado abierta manualmente por un comerciante o con la ayuda de asesores. Puede filtrar operaciones por número mágico. La utilidad puede trabajar con cualquier número de pedidos al mismo tiempo. Tiene las siguientes funciones: 1. Establecer nivele
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Asesores Expertos
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, filtra por símbolo o número mágico Este Asesor Experto permite definir niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) usando valores de precio directos (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips — solo gestión clara y precisa en todas las órdenes, con opción de filtrar por símbolo o número mágico. Caracterís
Pound sterling M5 scalping
Andrey Kozak
Asesores Expertos
Robot revendedor para marco de tiempo M5. Opera en el par de divisas GBPUSD. Este robot ha sido especialmente desarrollado por una empresa de comerciantes profesionales para operar con la libra esterlina. El robot abre aproximadamente de 5 a 15 operaciones por día. Lo mejor es operar con corredores que tengan un margen bajo en GBPUSD de hasta 10 pips. El depósito mínimo recomendado para comenzar es de $500 o más. ventajas: no usa martingala. no una red. cada operación tiene un stop loss. bot p
Trade Copier Agent
Omar Alkassar
Utilidades
Trade Copier Agent está diseñado para copiar transacciones entre múltiples cuentas/terminales MetaTrader (4/5). Con esta herramienta, puede actuar como proveedor (fuente) o como receptor (destino). Todas las acciones comerciales se copiarán del proveedor al receptor sin demora. Esta herramienta le permite copiar transacciones entre múltiples terminales MetaTrader en la misma computadora con velocidades de copia ultrarrápidas de menos de 0,5 segundos. Guía de entradas e instalación de Trade Copi
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador construye cotizaciones actuales, que se pueden comparar con las históricas y, sobre esta base, hacer un pronóstico de movimiento de precios. El indicador tiene un campo de texto para una navegación rápida a la fecha deseada. Opciones: Símbolo - selección del símbolo que mostrará el indicador; SymbolPeriod - selección del período del cual el indicador tomará datos; IndicatorColor - color del indicador; HorisontalShift: cambio de cotizaciones dibujadas por el indicador por el núm
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
Pending Line Super Order
Siwakon Poonsawat
3 (2)
Utilidades
Fácil de colocar órdenes pendientes, "Sólo arrastrar y soltar". Trabaja en vivo y back-test (Probador de Estrategias) Nota: La versión demo para pruebas se puede encontrar aquí: https: //www.mql5.com/en/market/product/11287 Características 1.Fácil manera de abrir órdenes pendientes. Sólo tiene que arrastrar la línea para definir el precio de apertura, stop loss, take profit valores. A continuación, haga clic en el botón "ENVIAR ORDEN". EA abrirá órdenes pendientes para usted de forma automátic
Volume Compair
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
Indicador Profesional de Delta Acumulado y Mediana de Volumen Rastree la presión real de compra/venta con esta potente herramienta de análisis de volumen. El Volume Compare Indicator combina el Delta Acumulado y las Medianas de Volumen para ayudarle a identificar actividad institucional, desequilibrios y posibles reversiones. Características Clave: Histograma de Delta Acumulado – Visualiza el volumen neto de compra frente al volumen neto de venta en tiempo real. Medianas de Volumen de
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
DracoAI
Hua Manh Hung
Asesores Expertos
DracoAI es un revolucionario robot automatizado de comercio de divisas basado en una red neuronal. La cobertura de pérdidas es nuestra característica premium exclusiva. DracoAI ES: EL MEJOR SERVICIO PARA GANAR DINERO E INGRESOS PASIVOS ESTABLES GANANCIA, INCLUSO SI USTED NO PARTICIPA EN LA LICITACIÓN INDEPENDENCIA FINANCIERA Y ESTABILIDAD DracoAI ES SEGURO, PORQUE: GARANTIZAMOS LA SEGURIDAD DE SUS FONDOS LOS RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS OPERACIONES ESTÁN CUBIERTOS POR NUESTRO FONDO DE RESERVA 10
TPSpro Risk Manager
Roman Podpora
3.67 (3)
Utilidades
Gerente de Riesgos TPSpro       es un sistema único de control de riesgos profesional para comerciantes de cualquier formación y capital. Le permite evitar pérdidas en el comercio y errores graves en las transacciones. TPSpro Risk Manager es necesario para la gestión de riesgos, principalmente para revendedores y traders intradía, pero lo utilizan con éxito traders de cualquier estilo comercial. El panel tiene 3 columnas, cada una de las cuales contiene información útil. La primera columna mue
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es una nueva generación multi-divisa multi-timeframe EA ba
Real Trade Copy MT4
Yuriy Bykov
Utilidades
Asesor-Utilidad para copiar transacciones de una cuenta MT5 o cuenta MT4 a otra cuenta MT4. Demo-version can be downloaded   here . Puede copiar posiciones entre cuentas de compensación y de cobertura en cualquier combinación. Puede establecer filtros por el nombre del instrumento y los números mágicos de las posiciones que se copiarán. Hasta ahora, la fuente solo envía información sobre las posiciones de mercado. Las órdenes pendientes se procesan cuando se convierten en posiciones de mercado
Exp Swing
Vladislav Andruschenko
4.49 (57)
Asesores Expertos
Utiliza el modelo de una famosa estrategia llamada Swinger (Pendulum, Cheburashka): colocación alternativa de pedidos pendientes con lote aumentado. La estrategia consiste en colocar dos órdenes pendientes opuestas. Cuando el precio se mueve en una determinada dirección, se activa una orden pendiente, mientras que el tamaño de lote de la otra orden aumenta. El EA proporciona tres tipos de órdenes pendientes de apertura (TypeofTrade) Apertura automática después de la colocación (AutoTrade de ap
FREE
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Indicadores
El mercado es injusto aunque sólo sea porque el 10% de los participantes gestiona el 90% de los fondos. Un operador ordinario tiene pocos cambios para enfrentarse a estos "buitres". Este problema puede resolverse. Basta con estar entre ese 10%, aprender a predecir sus intenciones y moverse con ellos. El volumen es el único factor preventivo que funciona a la perfección en cualquier marco temporal y símbolo. Primero aparece el volumen y se acumula, y sólo entonces se mueve el precio. El precio se
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
FastAutolot MT4
Francesco Vitale
5 (2)
Utilidades
¡Gran Promoción 40%! Presentamos Autolot 2.0: ¡La revolucionaria utilidad de trading es ahora aún MÁS POTENTE y EFICAZ! Estamos orgullosos de anunciar el lanzamiento de Autolot 2.0, ¡la actualización que lleva sus operaciones a un nivel completamente nuevo! Hemos escuchado sus comentarios y mejorado la utilidad para hacerla aún más versátil y fácil de usar. Estas son las principales características que hemos añadido: Riesgo fijo: Ahora puede establecer un riesgo fijo para sus operaciones, inde
POWR Support Resistance Zones
Trade Indicators LLC
Indicadores
Sin duda, este indicador se ha hecho muy popular entre los operadores. A través de la codificación de este indicador le dará los niveles más precisos posibles para su análisis comercial. También hemos añadido la posibilidad de recibir alertas cuando el precio rompa por encima o por debajo de una línea de soporte o resistencia. CÓMO USARLO Los rectángulos rojos representan su zona de resistencia/suministro. Los rectángulos verdes representan su zona de soporte/demanda. CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Los compradores de este producto también adquieren
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilidades
Esto significa que ahora puede operar en múltiples cuentas MetaTrader 4 simultáneamente, reflejar las operaciones de cualquier bot de trading a las cuentas de sus amigos y familiares (incluso si está bloqueado a su número de cuenta MT4), crear carteras de inversión de muchas cuentas MT4, eliminar el riesgo de los brokers de Forex no regulados, convertir una estrategia de trading perdedora en ganadora y convertirse en un gestor de cuentas independiente inmediatamente sin necesidad de firmar ningú
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Gann Model Forecast
Kirill Borovskii
5 (1)
Utilidades
Presento a su atención una potente utilidad para predecir el movimiento futuro de un activo basada en la ley de vibración de W.D. Ganna. Esta utilidad analiza el modelo de mercado seleccionado y proporciona códigos para los posibles patrones futuros de movimiento del mercado. Si introduce el código seleccionado en la casilla correspondiente, recibirá una previsión del posible movimiento del mercado. La utilidad tiene la capacidad de mostrar varios modelos de previsión potenciales. El pronóstico
ManHedger MT4
Peter Mueller
5 (1)
Utilidades
ESTE EA ES UN EA SEMI-AUTO, NECESITA LA ENTRADA DEL USUARIO. Manual y Versión de Prueba Por favor NO COMPRE este producto antes de PROBARLO y ver mi video sobre el mismo. ¡Póngase en contacto conmigo para soporte al usuario o informes de errores, o si desea la versión MT5! Versión MT5 No garantizo ningún beneficio o éxito financiero usando este EA. Con este Asesor Experto, usted puede: Implementar su propia estrategia de Recuperación de Zona para capitalizar los mercados en tendencia. Crear es
RedFox Copier Pro
Rui Manh Tien
4.7 (10)
Utilidades
Ahorro de tiempo y rápida ejecución Ya sea que esté viajando o durmiendo, siempre sepa que Telegram To Mt4 ejecuta las operaciones por usted. En otras palabras, Nuestro Operador de Señales de Telegram MT4 analizará las señales de trading que recibas en tus canales de Telegram seleccionados y las ejecutará en tu cuenta de Telegram a MT4. Reduzca el Riesgo Telegram To Mt4 define toda la experiencia de copiar señales desde el copiador de señales de Telegram a las plataformas mt4. Los usuarios no
Discord To MT4 Copier
Trinh Dat
5 (4)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de Discord a MT4 (de la que es miembro ), también puede funcionar como copiador remoto. Fácil de configurar. Trabaja con casi todos los formatos de señal, soporta la traducción de otros idiomas al inglés. Trabaja con multi canal, multi MT4. Trabaja con señales de imagen. Copia la orden al instante, auto detecta el símbolo. Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, copiará exactamente a través del número de ticket. Cómo configurar y
Unlimited Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
3.86 (7)
Utilidades
Unlimited Trade Copier Pro es una herramienta para copiar operaciones de forma remota a múltiples cuentas MT4, MT5 y cTrader en diferentes ordenadores/ubicaciones a través de Internet. Esta es una solución ideal para usted si usted es un proveedor de señales y desea copiar sus operaciones a otros receptores a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar operaciones a múltiples receptores y un receptor puede obtener operaciones de múltiples proveedores también. El proveedor pued
Crystal Trade Manager Pro MT4
Muhammad Jawad Shabir
Utilidades
Crystal Trade Manager PRO – Sistema Avanzado de Control de Riesgo y Gestión de Operaciones para MT4 Versión gratuita: https://www.mql5.com/en/market/product/150632 Descripción General Crystal Trade Manager PRO (CTM) es una herramienta profesional de gestión de riesgo y automatización de operaciones diseñada para MetaTrader 4. Está creada para traders que requieren disciplina, protección sólida del capital y automatización inteligente en su operativa diaria. El sistema controla el riesgo, proteg
News Trapper EA
Noha Mohamed Fathy Younes Badr
4.85 (13)
Utilidades
Hola a todos. News trapper EA es un experto para el comercio de noticias OFERTA LIMITADA: ¡Precio 49$ solo por 10 copias! Siguiente precio 99 no puedes hacer back test porque las noticias son eventos futuros Experto muy seguro pone Ajustes tasa de interés solamente o noticias de alto impacto para Trading Automatizado en las noticias del calendario económico. Muestra un comercio estable durante los últimos 10 años. EA no utiliza tecnologías peligrosas como martingale, grid. El Experto es muy simp
FiboPlusMultiTF
Sergey Malysh
5 (1)
Utilidades
Un sistema de trading multitiempo basado en el trazado y seguimiento automático de los niveles de Fibonacci para la compra y venta de cualquier símbolo. Ventajas Determina la dirección de la tendencia basándose en un complejo de 14 indicadores (Cx ), extremos de ZigZag (Z ), RSI (R ), Impulso (I ) Visualización de los valores de 14 indicadores que componen la dirección de la tendencia (Cx ) Trazado de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canales Visualización de la opción de t
Real AI Assistant
Sara Sabaghi
Utilidades
OFERTA ILIMITADA - SÓLO POR 2 DÍAS | 50% DE DESCUENTO EL VIERNES NEGRO $640 -> $320 Su asistente inteligente para el mercado de divisas Presentamos una potente herramienta de MetaTrader diseñada para revolucionar su forma de operar. Este asistente inteligente va más allá de los indicadores tradicionales para proporcionar un análisis exhaustivo del mercado, impulsado por la IA - para que pueda operar con claridad y confianza. Qué hace Esta avanzada herramienta supervisa y analiza continuamente
Online Accounts Manager MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Utilidades
OneClick Online Account Manager es una potente utilidad que le ayuda a gestionar todas sus cuentas desde un panel centralizado. Es adecuado para todos los comerciantes de una sola cuenta y especialmente para los comerciantes de cuentas múltiples. La utilidad le ayuda a : Supervisar el estado de todas las cuentas en una página web privada. Alguna información como el estado de conexión de la cuenta, el beneficio de la cuenta, DD, Balance, Equidad, Nivel de Margen, Número de posiciones y órdenes,
Reward Multiplier MT4
Amir Atif
5 (1)
Utilidades
50% de descuento. Precio original: $375 Reward Multiplier es un gestor de operaciones semiautomático basado en el comercio piramidal que abre órdenes adicionales con el beneficio en curso de sus operaciones para maximizar el retorno exponencialmente sin aumentar el riesgo. A diferencia de otros EAs similares, esta herramienta muestra el beneficio/pérdida potencial y la relación recompensa/riesgo ¡incluso antes de entrar en la primera operación! Descargar Demo aquí (el lote inicial está fijado
FFx Hidden TPSL Manager
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El panel del Administrador oculto del FFx le ayudará a gestionar fácilmente sus órdenes directamente en el gráfico. A continuación descripción de todas las características: TP, SL y TrailingStop están ocultos Cada orden tiene sus propias líneas en gráfico Arrastrar y soltar cualquier línea para cambiar el TP/SL según su necesidad Opción para mover automáticamente la línea SL en equilibrio cuando se alcanza el TP Nº 1 Opción de elegir el tipo TP/SL (por pips o precio) Opción de elegir el tipo de
FFx Risk Calculator
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El panel FFx Risk Calculator le ayudará a calcular muy fácilmente el tamaño de sus operaciones, el SL o el riesgo directamente en el gráfico. Todas las características se describen a continuación: Opción de seleccionar que parámetro calcular: Riesgo, Stop Loss o Tamaño del Lote El panel mostrará si el tamaño del lote está permitido según el margen libre actual de la cuenta. Botón para maximizar/minimizar el panel Arrastre y suelte el panel en cualquier lugar del gráfico ¿Cómo utilizarlo? Selecci
News Trader Pro
Vu Trung Kien
4.38 (16)
Utilidades
News Trader Pro es un robot único que permite tradear las noticias. Él descarga todas las noticias desde varias páginas Forex que gozan de popularidad. Usted puede seleccionar cualquier noticia y establecer una estrategia de antemano. News Trader Pro empezará a tradear de acuerdo con la estrategia seleccionada automáticamente en cuanto salga la noticia. La publicación de la noticia ofrece la posibilidad de ganar porque los cambios del precio en este momento pueden ser significativos. Con la apar
FFx Watcher PRO
Eric Venturi-Bloxs
Utilidades
El FFx Watcher PRO es un panel de control que muestra en un solo gráfico la dirección actual de hasta 15 indicadores estándar y hasta 9 marcos temporales. Tiene 2 modos diferentes: 1. Modo Observador: Multi Indicadores El usuario puede seleccionar hasta 15 indicadores para su visualización. El usuario puede seleccionar hasta 9 marcos temporales para mostrar 2. Modo Observador: Multi Pares El usuario puede seleccionar cualquier número de pares/símbolos El usuario puede seleccionar hasta 9 period
Transaction Repeater Full
Alexandr Bryzgalov
5 (4)
Utilidades
Copia transacciones entre terminales MT4. Posibilidades: inicio rápido de la copia carga mínima del procesador copia directa e inversa copia de los niveles Take Profit y Stop Loss copiar diferidos y sus cambios copiar operaciones una a muchas copiar operaciones muchas a una sólo copia local Atención: El producto está diseñado para copiar operaciones sólo dentro de un único ordenador o VPS con acceso al escritorio. El producto no funcionará en el Hosting Virtual integrado del terminal. Le ayudare
RunwiseFX Configurable Strategy Automator
Runwise Limited
4.95 (22)
Utilidades
El producto combina un panel de operaciones manual con la capacidad de realizar acciones automáticamente de forma altamente configurable. Las acciones incluyen la captura de los valores de los indicadores y, en función de esos valores, la emisión de alertas, la apertura/cierre o el cierre parcial de operaciones, la introducción de escalas, la creación de órdenes pendientes, el ajuste de los límites de pérdidas y ganancias, etc. Los controles sobre el gráfico, como casillas de verificación y boto
Binary Options Copier Remote
Vu Trung Kien
Utilidades
Copiador Remoto de Opciones Binarias es un EA que permite copiar operaciones de opciones binarias entre cuentas MT4 en diferentes ordenadores. Esta es una solución ideal para el proveedor de señales, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. El proveedor puede dar licencia de bonificación gratuita a 10 receptores. Eso significa que los 10 receptores pueden copiar desde el proveedor mediante el uso de opciones binarias receptor libre (sin costo). A par
Price Action DashBoard
Chantal Sala
4.17 (6)
Utilidades
Price Action Dashboard es una herramienta innovadora que ayuda al operador a controlar un gran número de instrumentos financieros. Esta herramienta está diseñada para sugerir automáticamente señales y condiciones de precios. El Dashboard analiza todos los principales Time Frame sugiriendo condiciones de acción del precio con elementos gráficos. El Dashboard puede sugerirle la fuerza de la tendencia identificando el movimiento direccional, es una herramienta indispensable para aquellos que quiere
Elliott Wave Counter
Omar Alkassar
Utilidades
Elliott Wave Counter es un panel para el marcado manual rápido y fácil de usar de las ondas de Elliott. Se puede seleccionar un color y un nivel de marcas. También hay funciones para eliminar el último marcado y el marcado completo realizado por la herramienta. El marcado se realiza con un solo clic. Haga clic cinco veces: ¡tenga cinco olas! Elliott Wave Counter será un gran instrumento tanto para principiantes como para analistas profesionales de las ondas de Elliott. Guía de instalación y entr
Personal Assistant Tool
Omar Alkassar
5 (1)
Utilidades
Si desea trazar líneas de soporte y resistencia, consulte: la apertura diaria del mercado, los niveles de pivote clásicos, los niveles de pivote de Fibonacci, las líneas de tendencia, los niveles de Fibonacci, el tiempo restante hasta el cierre de la vela y el diferencial actual. Si busca colocar sus órdenes con el lote exacto que cumpla con el riesgo de stop loss deseado. Si desea hacer todo esto y más con un solo clic, entonces esta es la herramienta perfecta para utilizar. Esta herramienta le
Otros productos de este autor
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma Meta
Telegram To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
4.53 (15)
Utilidades
Copie las señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente a su MT5.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario al ofrecer muchas características que necesita para gestionar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Discord Si desea p
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
MT5 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (3)
Utilidades
Este programa te permitirá exportar todas tus operaciones de tu cuenta de MetaTrader directamente a Notion utilizando una interfaz de usuario muy amigable. Versión MT4  |  Guía de Usuario + Demo Para comenzar, utiliza la Guía de Usuario y descarga la Plantilla de Notion. Si deseas una Demo, por favor ve a la Guía de Usuario. ¡No funciona en el probador de estrategias! Principales Características Exporta todas las operaciones de tu cuenta de trading a Notion Exporta operaciones en curso y órdenes
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilidades
Copie señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente en su MT4.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario y ofrece muchas características que necesita para administrar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Discord Si desea prob
Discord To MT5 Receiver
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilidades
Copie señales de cualquier canal del que sea miembro ( sin necesidad de un Token de Bot o Permisos de Administrador ) directamente en su MT5. Ha sido diseñado pensando en el usuario y ofreciendo muchas características que necesita Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 | Versión Telegram Si desea probar una demostración, consulte la Gu
MT5 To Telegram Copier
Levi Dane Benjamin
3 (2)
Utilidades
¡Envía señales totalmente personalizables desde MT5 a Telegram y conviértete en un Proveedor de Señales! Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tus ajustes y comienza a usar el producto en cuestión de minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4  | Versión Discord Si deseas probar una demo, por favor consulta la Guía del usuario. El remitente de MT5 a Telegram NO funciona en el probador de estrategias. Características de MT5 a T
Local Trade Clone MT5
Levi Dane Benjamin
Utilidades
Copie operaciones localmente entre terminales MetaTrader con una interfaz sencilla y controles de riesgo profesionales. Utilícelo para reflejar operaciones entre cuentas, brokers y plataformas en cualquier combinación MT4/MT5. Diseñado para la fiabilidad : soporta actualizaciones de operaciones como breakeven, trailing stop, cierres parciales y más. User Guide + Demo | MT4 Version Notas importantes Local Trade Copier MT5 no funciona en el Probador de Estrategias. Para una demostración, por favo
MT4 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.67 (3)
Utilidades
Envía señales totalmente personalizables desde MT4 a Discord y conviértete en un proveedor de señales. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tu configuración y comienza a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5  | Versión Telegram Si deseas probar una demo, consulta la Guía del usuario. El remitente de MT4 a Discord NO funciona en el probador de estrategias. Características de MT4 a Discord Personaliza
MT5 To Discord Sender
Levi Dane Benjamin
3.33 (3)
Utilidades
¡Envía señales totalmente personalizables desde MT5 a Discord y conviértete en un proveedor de señales! Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tu configuración y comienza a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT4 |  Versión de Telegram Si quieres probar una demostración, ve a la Guía del usuario. El remitente de MT5 a Discord NO funciona en el probador de estrategias. Características de MT5 a Discord Pe
Indicator Alert
Levi Dane Benjamin
Utilidades
Esta potente herramienta le garantiza que nunca se perderá señales de trading importantes, ya que le proporciona alertas instantáneas cada vez que indicadores específicos generan señales. Gracias a su interfaz elegante y fácil de usar, podrá estar al tanto de las oportunidades del mercado sin esfuerzo. Una vez que se recibe una alerta, usted tiene la flexibilidad para decidir su próximo movimiento, lo que le da el control total de sus decisiones comerciales. No funciona en el Probador de Estrat
FREE
MT4 To Notion
Levi Dane Benjamin
5 (2)
Utilidades
Este programa te permitirá exportar todas tus operaciones de tu cuenta de MetaTrader directamente a Notion utilizando una interfaz de usuario muy amigable.  Versión MT5  |  Guía del usuario + Demo Para empezar, utiliza la Guía del usuario y descarga la Plantilla de Notion. Si deseas una demostración, por favor consulta la Guía del usuario. ¡No funciona en el probador de estrategias! Características principales Exporta todas las operaciones de tu cuenta de trading a tu Notion Exporta las operacio
MT4 To Telegram Sender
Levi Dane Benjamin
3.5 (4)
Utilidades
¡Envía señales totalmente personalizables desde MT4 a Telegram y conviértete en un Proveedor de Señales! Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personaliza tus ajustes y comienza a usar el producto en minutos! Guía del Usuario + Demo  | Versión MT5  | Versión Discord Si deseas probar una demo, por favor ve a la Guía del Usuario. El Enviador de MT4 a Telegram NO funciona en el probador de estrategias. Características de MT4 a   Telegram Person
Local Trade Clone MT4
Levi Dane Benjamin
Utilidades
Copie operaciones localmente entre terminales MetaTrader con una interfaz sencilla y sólidos controles de riesgo. Duplique operaciones entre cuentas, brokers y plataformas en cualquier combinación MT4/MT5. Diseñado para ser fiable : admite actualizaciones de operaciones como breakeven, trailing stop, cierres parciales, etc. User Guide + Demo | MT5 Version Notas importantes Local Trade Copier MT4 no funciona en el Probador de Estrategias. Para una demostración, por favor utilice la Guía del Usua
Revert Edge
Levi Dane Benjamin
2.8 (10)
Asesores Expertos
Revert Edge es un algoritmo cuidadosamente diseñado y basado en más de 7 años de experiencia en trading en vivo. Su enfoque principal es el crecimiento lento y constante de la cuenta con énfasis en el rendimiento a largo plazo y no en ganancias rápidas, insostenibles y a corto plazo. El EA está desarrollado para operar con múltiples divisas, como AUDCAD, AUDNZD, AUDUSD, EURUSD, EURAUD y más. Utiliza una estrategia de reversión a la media y aprovecha los niveles de precios que son sensibles a alg
Trend Alpha
Levi Dane Benjamin
5 (1)
Asesores Expertos
Trend Alpha es un Asesor Experto automatizado de la cartera de EA de DaneTrades. Está construido en torno a un enfoque de ruptura de seguimiento de tendencias basado en reglas utilizando la acción del precio, con filtros adicionales de acción del precio diseñados para ayudar a calificar las configuraciones. El EA es multi-moneda y se utiliza comúnmente en instrumentos de tendencia como los pares JPY, NAS100, SP500, XAUUSD, y BTCUSD. Está diseñado para una configuración mínima y un proceso de co
Trend Apex
Levi Dane Benjamin
Asesores Expertos
Trend Apex es un Asesor Experto automatizado de seguimiento de tendencias de la cartera de DaneTrades. Está diseñado para operadores que desean un enfoque claro basado en reglas, controles de riesgo estructurados y una interacción diaria mínima. El sistema se centra en las condiciones de tendencia utilizando MACD con filtros adicionales de precio-acción para ayudar a calificar las entradas y gestionar las salidas. Entre los instrumentos en los que se utiliza habitualmente se incluyen los princip
Filtro:
Volrod Dev
47
Volrod Dev 2024.12.20 12:33 
 

I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.

Levi Dane Benjamin
17372
Respuesta del desarrollador Levi Dane Benjamin 2024.12.20 12:38
Thanks you for the positive feedback. I'm glad you are happy!
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd
397
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd 2024.06.15 21:41 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario