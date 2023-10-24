Discord To MT4 Receiver
Copia señales de cualquier canal del que seas miembro ( sin necesidad de un Token de Bot o Permisos de Administrador directamente a tu MT4.
Ha sido diseñado teniendo en cuenta al usuario mientras ofrece muchas características que necesitas
El Discord a MT4 NO funciona en el probador de estrategias.
Características de Discord a MT4
- Copia desde cualquier Canal del que seas miembro. No se requieren Token de Bot o IDs de Chat
- Opera utilizando un riesgo % o un lote fijo
- Excluye símbolos específicos
- Elige copiar todas las señales o personaliza cuáles señales copiar
- Configura palabras y frases para reconocer todas las señales (Lo predeterminado debería funcionar para el 99% de los proveedores de señales)
- Configura ajustes de Hora y Día para copiar señales solo cuando lo desees
- Establece un número máximo de operaciones que tener abiertas a la vez
Gestión de Operaciones y Posiciones
- Usa la Gestión desde las señales o desde ajustes automáticos
- Detén el sobretrading y la venganza con un límite de operaciones máximas por Mes, Semana, Día, Hora o Minutos.
- Soporte tanto para órdenes de mercado como para órdenes pendientes
- Objetivo de Beneficio Diario Máximo en $ para asegurar posiciones y detener el sobretrading
- Objetivo de Beneficio Diario Máximo en % para asegurar posiciones
- Máximo de Operaciones Abiertas para limitar riesgos y exposición.
- Toma automáticamente parciales utilizando RR, Pips o Precio
- Ingresa utilizando objetivos RR fijos como 1:2, 1:3, 1:4, etc., y ve la ganancia calculada de la posición
Enviar Notificaciones
- Elige entre Alertas, Notificaciones Push y por Correo electrónico
- Notifica si la Orden alcanza SL o TP
- Notifica si la Orden va a Punto de Equilibrio
- Notifica si se toma un parcial
- Notifica si se alcanza la Pérdida Diaria Máxima
- Notifica si se alcanza el Beneficio Diario Máximo
- Notifica si la Operativa está restringida
- Notifica si la Operativa está permitida
Estadísticas Visuales de la Cuenta
- Ver el rendimiento de la cuenta y estadísticas como la tasa de ganancias, tasa de pérdidas, total de operaciones, etc.
- Visualizar el rendimiento de operaciones y obtener un gráfico de estadísticas con filtros como símbolo, Número Mágico y rango de fechas.
- Ver y comprobar cuáles señales son más rentables
- Ver resumen del rendimiento y estadísticas del Símbolo
I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.