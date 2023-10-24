Discord To MT4 Receiver

5

Copiez les signaux de n'importe quel canal dont vous êtes membre ( sans avoir besoin d'un jeton de bot ou de permissions d'administrateur directement vers votre MT4.

Il a été conçu en pensant à l'utilisateur tout en offrant de nombreuses fonctionnalités dont vous avez besoin

Ce produit est présenté dans une interface graphique conviviale et attrayante. Personnalisez vos paramètres et commencez à utiliser le produit en quelques minutes !

Guide de l'utilisateur + Démo | Version MT5 | Version Telegram

Si vous souhaitez essayer une démo, consultez le Guide de l'utilisateur.

L'envoi de Discord vers MT4 ne fonctionne PAS dans le testeur de stratégie.


Discord Vers les fonctionnalités de MT4

  • Copiez depuis n'importe quel canal dont vous êtes membre. Aucun jeton de bot ou ID de chat requis
  • Commerce en utilisant un pourcentage de risque ou un lot fixe
  • Exclure des symboles spécifiques
  • Choisissez de copier tous les signaux ou personnalisez les signaux à copier
  • Configurez des mots et des phrases pour reconnaître tous les signaux (la valeur par défaut devrait fonctionner pour 99% des fournisseurs de signaux)
  • Configurez les paramètres de temps et de jour pour copier uniquement les signaux lorsque vous le souhaitez
  • Définissez un nombre maximal de transactions à ouvrir en même temps

Gestion des transactions et des positions

  • Utilisez la gestion à partir des signaux ou des paramètres automatiques
  • Arrêtez le sur-trading et la vengeance en définissant le nombre maximal de transactions par mois, semaine, jour, heure ou minute.
  • Prise en charge des ordres au marché et des ordres en attente
  • Objectif de profit quotidien maximal en $ pour sécuriser les positions et arrêter le sur-trading
  • Objectif de profit quotidien maximal en % pour sécuriser les positions
  • Nombre maximal de transactions ouvertes pour limiter le risque et l'exposition.
  • Prenez automatiquement des partiels en utilisant RR, Pips ou Prix
  • Entrez en utilisant des cibles RR fixes telles que 1:2, 1:3, 1:4, etc., et voyez le profit calculé de la position

Envoyer des notifications

  • Choisissez parmi les alertes, les notifications push et par e-mail
  • Notifier si l'ordre atteint SL ou TP
  • Notifier si l'ordre va en Break-even
  • Notifier si un partiel est pris
  • Notifier si la perte quotidienne maximale est atteinte
  • Notifier si le profit quotidien maximal est atteint
  • Notifier si le trading est restreint
  • Notifier si le trading est autorisé

Statistiques du compte visuel

  • Vérifiez les performances et les statistiques du compte telles que le taux de gain, le taux de perte, le nombre total de transactions, etc.
  • Visualisez les performances de trading et obtenez un graphique des statistiques avec des filtres tels que le symbole, le Magic No et la plage de dates.
  • Vérifiez et voyez quels signaux sont les plus rentables
  • Vérifiez le résumé de la performance et des statistiques du symbole

Je suis toujours prêt à améliorer le produit, alors si vous avez des fonctionnalités que vous souhaitez voir, laissez un commentaire ou envoyez-moi un message.
Volrod Dev
47
Volrod Dev 2024.12.20 12:33 
 

I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.

