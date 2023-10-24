Discord To MT4 Receiver

5

회원으로서 어떤 채널에서도 신호를 복사하세요 ( Bot 토큰이나 관리자 권한이 필요하지 않음 바로 MT4로.

사용자를 고려하여 설계되었으며 관리 및 모니터링에 필요한 많은 기능을 제공합니다.

이 제품은 직관적이고 시각적으로 매력적인 그래픽 인터페이스로 제공됩니다. 설정을 사용자 정의하고 제품을 몇 분 안에 사용을 시작하세요!

사용자 가이드 + 데모 | MT5 버전 | 텔레그램 버전

데모를 시도하려면 사용자 가이드로 이동하세요.

디스코드를 MT4로 보내는 것은 전략 테스터에서 작동하지 않습니다.


디스코드 MT4 기능

  • 회원으로서 어떤 채널에서도 복사하세요. Bot 토큰이나 채팅 ID가 필요하지 않음
  • 위험 % 또는 고정된 로트로 거래하세요
  • 특정 기호 제외
  • 모든 신호를 복사할 것인지 또는 복사할 신호를 사용자 정의하세요
  • 모든 신호를 인식하기 위해 단어 및 구문을 구성하세요 (기본 설정은 신호 제공자의 99%에 대해 작동해야 함)
  • 원하는 경우 시간 및 날짜 설정을 구성하여 신호를 복사하세요
  • 동시에 열어야 할 최대 거래 수 설정

거래 및 포지션 관리

  • 신호 또는 자동 설정에서 관리 사용
  • 월, 주, 일, 시간 또는 분당 최대 거래 수 설정으로 과다 거래 및 복수 거래를 중지하세요.
  • 시장 주문 및 대기 주문 모두 지원
  • 위험을 피하고 과다 거래를 중지하기 위해 $로 일일 최대 수익 목표 설정
  • 위험을 피하고 포지션을 보호하기 위해 %로 일일 최대 수익 목표 설정
  • 위험과 노출을 제한하기 위해 최대 개방 거래 설정
  • RR, Pips 또는 가격을 사용하여 부분 거래 자동으로 수행
  • 1:2, 1:3, 1:4 등과 같은 고정 RR 목표를 사용하여 진입하고 포지션의 계산된 수익을 확인하세요

알림 보내기

  • 경고, 푸시 및 이메일 알림 중 선택하세요
  • 주문이 SL 또는 TP를 만족하는 경우 알림
  • 주문이 Break-even으로 이동하는 경우 알림
  • 부분 거래가 발생하는 경우 알림
  • 일일 최대 손실이 도달한 경우 알림
  • 일일 최대 수익이 도달한 경우 알림
  • 거래가 제한된 경우 알림
  • 거래가 허용된 경우 알림

시각적 계정 통계

  • 승률, 손실률, 총 거래 횟수 등과 같은 계정 성능 및 통계를 확인하세요
  • 기호, Magic No. 및 날짜 범위와 같은 필터와 함께 통계를 시각화하고 그래프로 표시하세요.
  • 가장 수익성 높은 신호를 확인하세요
  • 심볼 성능 및 통계 요약을 확인하세요

제품을 개선하기 위해 언제든지 준비되어 있습니다. 보고 싶은 기능이 있으면 의견을 남겨주세요. 또는 메시지를 보내주세요.
리뷰 2
Volrod Dev
47
Volrod Dev 2024.12.20 12:33 
 

I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.

