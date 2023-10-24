Discord To MT4 Receiver

이 2 in 1 무역 관리자는 양초 탈주 거래에 이상적입니다. 풀백에 추가 지정가 주문을 함으로써 평균 거래 비용이 발생할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 포지션에서 최상의 가격을 얻을 수 있고 승리 시 더 높은 RR을 얻을 수 있습니다. 위험은 가장 최근에 마감된 캔들 높이로 계산됩니다. 거래 도우미 버튼은 모든 수동 주문을 관리하는 데 도움이 됩니다. 모든 입력 방법과 함께 사용하십시오. 가격 조치 또는 지표 및 모든 거래 스타일, 스캘핑, 일중 또는 스윙 거래. 특징: 지정가 주문을 사용하여 양초 탈주를 거래하십시오. 특별 비용 평균 기능은 이기는 거래에서 RR을 높입니다. 한 번에 받는 주문 수를 제한하여 초과 거래를 줄입니다. 위험을 계산하고 캔들 기간별로 손절매를 배치하는 일종의 기능 중 하나입니다. 이익 실현을 설정하고 RR로 부분 이익을 확보하십시오. 한 번의 클릭으로 stoploss를 항목으로 이동합니다. 한 번의 클릭으로 부분 포지션을 닫습니다. 일일 손익