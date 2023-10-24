Discord To MT4 Receiver

5

将信号从任何您是会员的渠道（无需机器人令牌或管理员权限）直接复制到您的 MT4。

它的设计以用户为中心，同时提供您需要的许多功能

该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！


用户指南 + 演示 | MT5版本 | 电报版本

如果您想尝试演示，请参阅用户指南。

Discord To MT4 在策略测试器中不起作用。


Discord MT4 功能

  • 从您是会员的任何频道复制。 无需机器人令牌或聊天 ID
  • 使用风险百分比或固定手数进行交易
  • 排除特定符号
  • 选择复制所有信号或自定义要复制的信号
  • 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商）
  • 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号
  • 设置一次打开的最大交易量

交易和头寸管理

  • 使用信号或自动设置的管理
  • 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。
  • 支持市价订单和挂单
  • 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度交易
  • 确保仓位的每日最大利润目标（%）
  • 最大开放交易以限制风险和敞口。
  • 使用 RR、点数或价格自动获取部分内容
  • 使用固定RR目标（例如1：2、1：3、1：4等）进入，并查看该仓位的计算利润

发送通知

  • 从警报、推送和电子邮件通知中选择
  • 订单达到止损或止盈时通知
  • 订单是否达到盈亏平衡时通知
  • 如果部分内容被占用，则通知
  • 如果达到每日最大损失，则通知
  • 通知是否达到每日最大利润
  • 交易是否受到限制时通知
  • 通知是否允许交易

视觉账户统计

  • 检查账户表现和统计数据，例如赢率、损失率、总交易等。
  • 可视化交易表现并获取带有过滤器（例如交易品种、Magic No 和日期范围）的统计图表。
  • 检查并查看哪些信号最有利可图
  • 检查符号性能和统计数据的摘要

I我总是愿意改进产品，所以如果您有想要看到的功能，请发表评论或给我留言。
评分 2
Volrod Dev
47
Volrod Dev 2024.12.20 12:33 
 

I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.

Levi Dane Benjamin
17371
来自开发人员的回复 Levi Dane Benjamin 2024.12.20 12:38
Thanks you for the positive feedback. I'm glad you are happy!
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd
397
Mmdwh Ahmd Slyman Ahmd Mhmd 2024.06.15 21:41 
 

用户没有留下任何评级信息

