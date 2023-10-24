Discord To MT4 Receiver
将信号从任何您是会员的渠道（无需机器人令牌或管理员权限）直接复制到您的 MT4。
它的设计以用户为中心，同时提供您需要的许多功能
该产品采用易于使用且具有视觉吸引力的图形界面。 自定义您的设置并在几分钟内开始使用该产品！
Discord MT4 功能
- 从您是会员的任何频道复制。 无需机器人令牌或聊天 ID
- 使用风险百分比或固定手数进行交易
- 排除特定符号
- 选择复制所有信号或自定义要复制的信号
- 配置单词和短语以识别所有信号（默认值应适用于 99% 的信号提供商）
- 配置时间和日期设置以仅在需要时复制信号
- 设置一次打开的最大交易量
交易和头寸管理
- 使用信号或自动设置的管理
- 通过设置每月、每周、每天、每小时或每分钟的最大交易次数，停止过度交易和报复性交易。
- 支持市价订单和挂单
- 每日最大利润目标（以美元为单位）以确保头寸并停止过度交易
- 确保仓位的每日最大利润目标（%）
- 最大开放交易以限制风险和敞口。
- 使用 RR、点数或价格自动获取部分内容
- 使用固定RR目标（例如1：2、1：3、1：4等）进入，并查看该仓位的计算利润
发送通知
- 从警报、推送和电子邮件通知中选择
- 订单达到止损或止盈时通知
- 订单是否达到盈亏平衡时通知
- 如果部分内容被占用，则通知
- 如果达到每日最大损失，则通知
- 通知是否达到每日最大利润
- 交易是否受到限制时通知
- 通知是否允许交易
视觉账户统计
- 检查账户表现和统计数据，例如赢率、损失率、总交易等。
- 可视化交易表现并获取带有过滤器（例如交易品种、Magic No 和日期范围）的统计图表。
- 检查并查看哪些信号最有利可图
- 检查符号性能和统计数据的摘要
I would like to thank Dane for his outstanding professionalism and exemplary responsiveness in resolving the issue. His help has been invaluable, and I truly appreciate his prompt and effective support.