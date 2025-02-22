MENA Trend Indicator

Trend-Scanner PRO

Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem zu 100 % nicht nachzeichnend, nicht nachziehend und nicht nachlaufend ist,

was es ideal fürmanuelle und algorithmische Handelssysteme macht.

Das Trend Scanner Dashboard ist ein professionellerMulti-Paar-Scanner, der mehrere Symbole und Zeitrahmen gleichzeitig analysiert und Ihnen einen sofortigen Überblick überdie tatsächliche Trendrichtung gibt. Anstatt endlos zwischen den Charts zu wechseln, bietet dasMulti-Symbol-Dashboard ein übersichtliches Multi-Timeframe-Scanner-Layout , das Trend-Bias, Strukturverschiebungen und Momentum-Ausrichtung für Forex, Metalle, Indizes und Kryptowährungen anzeigt. Mit farbkodierten Trendbias und intelligenten Alarmen dient es als komplettesMarktüberblicks-Dashboard, und das alles in einem einzigen Chart.

Trader nutzen es, weil es komplexe Analysen in etwas Einfaches und Zuverlässiges verwandelt. Sie erhalten einenicht wiederholende Trendbestätigung, eine integrierte Filterung zur Reduzierung von Störungen und klare visuelle Signale für steigende, fallende oder schwankende Märkte. Ganz gleich, ob Sie Scalping oder Swingtrading betreiben, dasMulti-Pair-Dashboard zeigt Ihnen , wann der Markt einen Trend, eine Umkehrung oder eine Seitwärtsbewegung aufweist - und hilft Ihnen, Setups von geringer Qualität zu vermeiden. Es funktioniert mit allen Symbolen, lässt sich leicht anpassen und ist ideal für Händler, die saubere Einstiege, konsistente Richtungsfilter und einen leistungsstarkenWährungspaarscanner wünschen, der sie mit den tatsächlichen Markttendenzen in Einklang bringt.