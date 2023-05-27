Trend Catcher with Alert

Der Trendfänger (The Trend Catcher):

Die Trend Catcher Strategie mit Alarm-Indikator ist ein vielseitiges technisches Analysetool, das Tradern hilft, Markttrends sowie mögliche Ein- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Sie verfügt über eine dynamische Trend Catcher Strategie, die sich an die Marktbedingungen anpasst und eine klare visuelle Darstellung der Trendrichtung bietet. Trader können die Parameter an ihre persönlichen Vorlieben und Risikotoleranz anpassen. Der Indikator unterstützt bei der Trenderkennung, signalisiert mögliche Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeitwarnungen für schnelle Marktreaktionen.

Funktionen:

Trenderkennung: Signalisiert Aufwärtstrend und Abwärtstrend.

Trendwenden: Warnt vor möglichen Umkehrungen, wenn sich die Kerzenfarbe von bullisch zu bärisch ändert und umgekehrt.

Echtzeitwarnungen: Generiert Warnungen bei der Erkennung neuer Trends.

Empfehlungen:

Währungspaare: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD...

Zeitrahmen: M5, M10, M15, M30, H1.

Kontotyp: Beliebiges ECN-Konto oder Konto mit niedrigem Spread.