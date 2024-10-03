Smart Trading Copilot:

Es ist ein intelligenter Trading-Assistent, der Ihnen bei der täglichen Handelsverwaltung hilft. Der Smart Trading Copilot verfügt über ein benutzerfreundliches Handelsfenster mit modernem Design und verwendet Spitzentechnologie.





Der Smart Trading Copilot bietet eine Vielzahl von Funktionen:





1. Risikomanagement-Unterstützung: Berechnet automatisch die passende Lotgröße basierend auf dem angegebenen Risikoprozentsatz und Stop-Loss, um Tradern zu helfen, ihre Risiken effektiv zu verwalten.

2. Risiko-Rendite-Vorschau: Zeigt potenzielle Gewinne und Verluste an, bevor Trades eröffnet werden, um fundierte Entscheidungen zu erleichtern.

3. Automatische Berechnung der Lotgröße: Passt die Lotgröße automatisch je nach Stop-Loss und gewünschtem Risiko an, um eine konsistente Risikoverwaltung sicherzustellen.

4. Umfassendes Order-Management: Ermöglicht es Tradern, verschiedene Arten von Orders (einschließlich Markt- und Pending-Orders) einfach zu öffnen, zu ändern und zu schließen.

5. Breakeven und Trailing Stop: Bietet Ein-Klick-Funktionen für Breakeven und Trailing Stop, um Gewinne zu sichern und Verluste zu minimieren.

6. Verstecken von SL/TP vor Brokern: Schützt vor „Stop-Loss-Jagd“, indem Trader ihre Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus verbergen können.

7. Berechnung von Kommissionen und Spreads: Liefert im Voraus Informationen zu Kommissionen und Spreads vor der Eröffnung von Trades, um die Kosten verständlich zu machen.

8. Maximaler Spread-Filter: Verhindert das Öffnen von Trades, wenn der Spread zu hoch ist, und schützt Trader vor ungünstigen Marktbedingungen.

9. Anpassbare Risikoeinstellungen: Trader können wählen, ob sie einen Prozentsatz ihres Guthabens oder ein individuelles Guthaben riskieren möchten, und erhalten so Flexibilität im Risikomanagement.

10. Handelskommentare: Ermöglicht das Hinzufügen von Kommentaren zu Trades für eine bessere Nachverfolgung und Organisation.

11. Flexibilität beim Schließen von Orders: Erlaubt das Schließen aller Orders oder das selektive Schließen von Kauf-, Verkaufs-, Gewinn- oder Verlustorders mit Optionen, einen Teil der Lotgröße zu schließen.

12. Verwaltung von Pending-Orders: Bietet einfache Optionen zum Löschen bestimmter Arten von Pending-Orders und zum Umkehren von Trades mit einem Klick.

13. Verwaltung von bevorzugten Währungspaaren: Beinhaltet drei Favoriten-Slots und ein Dropdown-Menü für schnellen Zugriff auf bevorzugte Märkte.

14. Live-Anzeige von Spreads und Kommissionen: Zeigt kontinuierlich den Live-Spread und die Kommissionen an, damit Trader in Echtzeit informiert bleiben.

15. Hotkey für das Risiko-Tool: Schnellzugriff auf das Risiko-Tool mit einem Hotkey (X), sodass es bei Bedarf einfach ein- und ausgeschaltet werden kann.

16. Minimierbares Panel: Das Panel kann minimiert und durch Hovern schnell aufgerufen werden, was eine übersichtliche Arbeitsumgebung bietet.

17. Anzeige von lokaler und Serverzeit: Zeigt sowohl lokale als auch Serverzeit zusammen mit einem Balken-Countdown an, um Tradern zu helfen, zeitbezogene Aspekte ihrer Strategie zu verfolgen.





Diese Funktionen machen den „Smart Trading Copilot“ zu einem leistungsstarken Werkzeug für Trader, die ihre Handelsaktivitäten präzise und einfach verwalten möchten.