Trading Session Time With Alert

Der Trading-Sessions-Zeitindikator:





Der "Trading-Sessions-Zeitindikator" ist ein leistungsstarkes technisches Analysetool, das entwickelt wurde, um Ihr Verständnis der verschiedenen Handelssitzungen auf dem Devisenmarkt zu verbessern. Dieser nahtlos integrierte Indikator liefert wichtige Informationen über die Öffnungs- und Schließzeiten der Haupt-Handelssitzungen, einschließlich Tokio, London und New York. Mit automatischer Zeitzonenanpassung richtet er sich weltweit an Trader und hilft ihnen, ihre Handelszeiten für Perioden hoher Liquidität zu optimieren und Stunden mit geringer Aktivität zu vermeiden. Er bietet Einblicke in die Marktsentimente, Spitzenvolatilitätszeiten und sich überlappende Sitzungen, wodurch er Intraday-Trader bei präzisen Entscheidungen unterstützt, die mit ihren Strategien übereinstimmen. Seine anpassbare Anzeige ermöglicht eine personalisierte Benutzererfahrung, während intelligente Handelspläne, die seine Daten einbeziehen, möglicherweise zu verbesserten Handelsergebnissen führen können. Durch die Förderung des Bewusstseins für Zeiten geringer Aktivität hilft der Indikator den Tradern, Überhandel zu vermeiden und sich auf Qualitätschancen zu konzentrieren. Nahtlos kompatibel mit verschiedenen Handelsplattformen ist der "Trading-Sessions-Zeitindikator" ein wertvolles Werkzeug für Trader, die ihre Handelsreise optimieren möchten.





Eigenschaften:





- Optimierter Zeitplan: Informiert über die Zeiten der Haupt-Handelssitzungen und passt sich hoher Liquidität an.

- Benachrichtigungen per Telefon und E-Mail: Benachrichtigt Sie, wenn die Sitzung beginnt.

- Kill-Zonen: Richten Sie die Kill-Zonen ein, während Sie im ICT-Stil handeln, mit Warnmeldungen.

- Überlappungsanalyse: Erforscht Sitzungsüberlappungen und zielt auf erhöhte Aktivität ab.

- Intraday-Präzision: Unterstützt intraday-Entscheidungen und konzentriert sich auf strategieorientierte Sitzungen.

- Anpassbare Anzeige: Personalisiert Präferenzen und Optionen für Farben und Einstellungen.

- Intelligente Handelspläne: Integriert sich für Produktivität und verbessert Ergebnisse durch Planung.

- Vermeiden von Überhandel: Erhöht das Bewusstsein für Zeiten geringer Aktivität und priorisiert Qualität über Impulsivität.

- Nahtlose Integration: Integriert sich problemlos und bietet schnelle Installation zur sofortigen Nutzung, verbessert die Analyse für eine optimierte Reise.

- Anpassung an globale Zeitzonen.

- Volatilitätsbewusstsein.