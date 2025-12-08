Dieser EA basiert auf einer Bollinger-Band-Umkehrstrategie. Er erkennt automatisch Preisumkehrungen am oberen oder unteren Bollinger Band und eröffnet Trades in der Richtung des erwarteten Abpralls. Das System berechnet dynamisch optimale Take-Profit-Levels (TP), die auf der jüngsten Marktvolatilität und -struktur basieren und eine effiziente Gewinnmitnahme ohne manuelle Eingriffe gewährleisten.

✅ Empfehlen Sie 19 Paare:

✅ Abstand (Punkte) ist Volatilität von https://www.investing.com/tools/forex-volatility-calculator&nbsp

Bitte aktualisieren Sie den Punktwert (Pips x10) für jede Währung mindestens einmal pro Woche.

✅ Version 1.15 hat einen automatischen Volatilitätsmodus