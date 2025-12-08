BASTET19c

Dieser EA basiert auf einer Bollinger-Band-Umkehrstrategie. Er erkennt automatisch Preisumkehrungen am oberen oder unteren Bollinger Band und eröffnet Trades in der Richtung des erwarteten Abpralls. Das System berechnet dynamisch optimale Take-Profit-Levels (TP), die auf der jüngsten Marktvolatilität und -struktur basieren und eine effiziente Gewinnmitnahme ohne manuelle Eingriffe gewährleisten.


✅ Live-Ergebnisse (6 Monate): +285% Gewinn, 18% maximaler Drawdown

  • Myfxbook hat sich bewährt, bitte URL's kopieren und einfügen: (myfxbook.com/members/kavinle/bastet-ea/11579493)


✅ Empfehlen Sie 19 Paare:

AUDCAD,AUDCHF,AUDNZD,AUDUSD,CADCHF,EURCAD,EURCHF,EURAUD,EURGBP,EURNZD,EURUSD,GBPAUD,GBPCAD,GBPCHF,GBPNZD,GBPUSD,NZDUSD,USDCHF,USDCAD

✅ Abstand (Punkte) ist Volatilität von https://www.investing.com/tools/forex-volatility-calculator&amp;nbsp
Bitte aktualisieren Sie den Punktwert (Pips x10) für jede Währung mindestens einmal pro Woche.

✅ Version 1.15 hat einen automatischen Volatilitätsmodus

📌 Anforderungen: MT4, VPS empfohlen, $500 für 19 Währungspaare ab 0.01 Lot

📌 Risikomanagement SL in USD (fester Betrag pro Symbol) Empfehlung 10% pro Symbol Beispiel Balance 500$ setzen SL50$ pro Symbol

📌 Exklusive Set-Dateien: Für automatisches Setup und maximale Performance.

  1. Handel bei Pullbacks: Der eingebaute Bollinger-basierte Preiskanal erkennt das Ende einer Korrektur und signalisiert den Beginn eines neuen Trends.
  2. Multi-Currency: Arbeitet mit 19 auf myfxbook geprüften Währungen
  3. EA starten TF M15, aber verwenden Sie M5 laufen EA, weil der Preis wird Eintrag Aufträge und TP schneller
  4. EA läuft 1 Währungspaar pro Fenster, wenn Sie alle Paare laufen lassen wollen, bitte auf 19 Fenstern laufen lassen
  5. Sind Sie bereit, mit dem aufregenden Handel zu beginnen? Beginnen Sie den Handel mit BASTET19c

