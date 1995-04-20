Der "Sharp Scalper"-Indikator ist ein Hochfrequenz-Handelsinstrument, das für schnelle, kurzfristige Trades auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Er konzentriert sich darauf, schnelle Kursbewegungen zu erkennen und Signale für den besten Einstieg zu generieren. Dieser Indikator ist für seine Fähigkeit bekannt, mehrmals am Tag kleine Gewinnchancen zu nutzen, was ihn ideal für Scalper macht, die aus der Marktvolatilität Kapital schlagen wollen. Der" sharp scalper" Indikator verwendet fortschrittliche Algorithmen, um Markttrends und -schwankungen zu erkennen und hilft Händlern, schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen.





PAAR : EUR/USD , USD/JPY , GBP/USD , USD/CHF , AUD/USD , USD/CAD , NZD/USD , EUR/AUD, GBP/JPY , XAUUSD , EUR/AUD , EUR/JPY

Zeitrahmen: 1 Minute

BUY : Wenn der blaue Pfeil erscheint

Verkaufen: Wenn der rote Pfeil erscheint

Setzen Sie Ziel und Stop-Loss auf die nächstgelegenen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus





Hinweis: Der Handel mit einem Konto mit niedrigem Spread wird dringend empfohlen.











