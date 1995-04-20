Sharp Scalper

Der "Sharp Scalper"-Indikator ist ein Hochfrequenz-Handelsinstrument, das für schnelle, kurzfristige Trades auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Er konzentriert sich darauf, schnelle Kursbewegungen zu erkennen und Signale für den besten Einstieg zu generieren. Dieser Indikator ist für seine Fähigkeit bekannt, mehrmals am Tag kleine Gewinnchancen zu nutzen, was ihn ideal für Scalper macht, die aus der Marktvolatilität Kapital schlagen wollen. Der" sharp scalper" Indikator verwendet fortschrittliche Algorithmen, um Markttrends und -schwankungen zu erkennen und hilft Händlern, schnelle und fundierte Entscheidungen zu treffen.


PAAR : EUR/USD , USD/JPY , GBP/USD , USD/CHF , AUD/USD , USD/CAD , NZD/USD , EUR/AUD, GBP/JPY , XAUUSD , EUR/AUD , EUR/JPY

Zeitrahmen: 1 Minute

BUY : Wenn der blaue Pfeil erscheint

Verkaufen: Wenn der rote Pfeil erscheint

Setzen Sie Ziel und Stop-Loss auf die nächstgelegenen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus


Hinweis: Der Handel mit einem Konto mit niedrigem Spread wird dringend empfohlen.




Empfohlene Produkte
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryScalping ist ein professioneller Indikator für den Handel mit binären Optionen und Scalping. Der Algorithmus des Indikators basiert auf der Berechnung von Pivot-Punkten für jede Zeitperiode separat, die Lage des Preises des Handelsinstruments relativ zu den Pivot-Punkten wird analysiert und die Wahrscheinlichkeit einer Handelsoperation wird berechnet. Der Indikator verfügt über einen eingebauten Filter für Handelssignale auf der Grundlage des globalen Trends. Der Indikator wird auf die übl
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryUniversal ist ein Signalindikator für binäre Optionen und Forex. Bei seiner Arbeit verwendet der Indikator einen komplexen Algorithmus zur Erzeugung von Signalen. Vor der Bildung eines Signals analysiert der Indikator die Volatilität, Candlestick-Muster, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Indikator verfügt über die Möglichkeit, die Genauigkeit der Signale einzustellen, so dass dieser Indikator sowohl für den aggressiven als auch für den konservativen Handel eingesetzt wer
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
Indikatoren
NostradamusMT4 ist ein leistungsstarker Indikator aus dem Set professioneller Trader. Der Indikator basiert auf der ursprünglichen Preisberechnungsmethode von Andrei Spiridonov (ESTIMATED PRICE) für den aktuellen Kerzenpreis. Vorteile Der Indikator wird nicht neu gezeichnet. Funktioniert auf jedem Zeitrahmen. Funktioniert mit allen Handelsinstrumenten. Hervorragend geeignet für Scalping und den Handel mit binären Optionen. Parameter Farbe - Farbe der ESTIMATED PRICE FUTURE Linie. Wie man mit
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Limitless MT4 ist ein universeller Indikator, der für jeden Anfänger und erfahrenen Trader geeignet ist. funktioniert auf allen Währungspaaren, Kryptowährungen, Rohstoffen Limitless MT4 - bereits konfiguriert und erfordert keine zusätzliche Konfiguration Und jetzt die Hauptsache Warum grenzenloses MT4? 1 völliger Mangel an Neuzeichnung 2 zwei Jahre Test durch die besten Handelsspezialisten 3 Die Genauigkeit der korrekten Signale übersteigt 80% 4 schnitten während der Pressemitteilungen
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
Indikatoren
Ein auf mathematischen Mustern basierender Scalping-Indikator, der im Durchschnitt Signale mit relativ kleinem SL liefert und gelegentlich auch hilft, große Bewegungen auf den Märkten zu erkennen (weitere Informationen im Video) Dieser Indikator hat drei Haupttypen von Benachrichtigungen: Der erste Typ warnt vor einem möglichen/kommenden Signal auf dem nächsten Balken Der zweite Typ zeigt das Vorhandensein eines fertigen Signals zum Einstieg in den Markt/zur Eröffnung einer Position an Der drit
Ideal Arrow Signal Pro
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Dieses Tool hat sich bei Tests auf dem Forex-Markt für das Währungspaar EUR/USD gut bewährt. Wir haben dieses Tool auch für Binäre Optionen getestet und war in der Lage, Signale von guter Qualität auf dem EUR/USD-Währungsmarkt zu zeigen. SIGNALE NICHT RENDERY BEWEGEN DEN PFEIL UM 1 KERZE MAXIMAL IST DIES EXTREM SELTEN ZU BEGEGNEN Die Signale dieses Instruments werden während des Candlesticks gebildet. Es lohnt sich, in den Handel einzusteigen, nachdem die Kerze, bei der das Signal erzeugt wurde
ScalpGuard Pro Arrows
Obaida Kusibi
Indikatoren
Dieser Indikator ist für das Scalping auf niedrigen Zeitrahmen (M1-M15) in volatilen Märkten wie den wichtigsten Forex-Paaren (z.B. EURUSD, GBPUSD) konzipiert. Er generiert Kauf- (grüner Pfeil nach oben) und Verkaufssignale (roter Pfeil nach unten), die auf dem EMA-Crossover basieren und durch RSI-Momentum und MACD-Crossover bestätigt werden, wodurch falsche Signale in schwankenden Märkten minimiert werden. Wie man ihn benutzt: Befestigen Sie den Indikator an Ihrem MT4-Chart. Achten Sie auf di
Scalper M5 system
Andrey Kozak
Indikatoren
Das „Scalper M5-System“ ist ein leistungsstarkes Tool, das für Scalping-Strategien auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Mit einer Genauigkeit von bis zu 95 % liefert dieser Indikator zuverlässige Signale für die Eröffnung von Trades ohne Neulackierung. Es nutzt einen einfachen, aber effektiven Ansatz zur Identifizierung kurzfristiger Handelsmöglichkeiten und ist daher für Händler aller Erfahrungsstufen geeignet. Der Algorithmus des Indikators berücksichtigt verschiedene Faktoren wie Preisdynam
ADG gainMASTER
Alvin Garcia
Indikatoren
Dieser Berater betritt den Markt bei der Eröffnung des Londoner Marktes . Er hat eine automatische Funktion, die Kauf- (Pfeil nach oben grün) und Verkaufssignale (Pfeil nach unten rot) gibt, wenn der Indikator hohe Wahrscheinlichkeitsanforderungen erfüllt. Der Stop Loss basiert auf der ATR. Empfohlener Take Profit ist 20pips. Das Handelssystem ist sowohl für erfahrene Trader als auch für Anfänger geeignet. Der Zeitrahmen ist M5 . Mindestkontostand: $100 mit .01 Losgröße. Die Standardparameter
Towers
Yvan Musatov
Indikatoren
Towers - Trendindikator, zeigt Signale an, kann mit optimalem Risikoverhältnis verwendet werden. Es verwendet zuverlässige Algorithmen in seinen Berechnungen. Zeigt günstige Momente für den Einstieg in den Markt mit Pfeilen, das heißt, die Verwendung des Indikators ist ganz einfach. Er kombiniert mehrere Filter, um Markteintrittspfeile auf dem Chart anzuzeigen. Unter diesen Umständen kann ein Spekulant die Geschichte der Signale des Instruments studieren und seine Effektivität bewerten. Wie Sie
Mast
Sergei Zakhariia
Indikatoren
Der MT4-Trendpfeil-Indikator ist ein leistungsfähiges Werkzeug für die technische Analyse, das Händlern hilft, die Richtung des Trends auf den Finanzmärkten zu bestimmen. Dieser Indikator basiert auf der Verwendung mehrerer mathematischer Algorithmen und Methoden der Preisanalyse, die es Ihnen ermöglichen, genaue und transparente Signale zum Einstieg in den Markt zu geben. Der Arbeitszeitrahmen ist H1. Die Beschreibung des Indikators enthält Auf- und Abwärtspfeile, die die zukünftige Richtung
Powerful Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
Indikatoren
Dies ist das Signal für binäre Optionen, nach dem Sie alle gesucht haben. Dies ist eine modifizierte Version des Garuda Scalper, die für Binäre Optionen Trader modifiziert wurde. Signale sind sehr einzigartig! Warum dies ist so effektiv für binäre Optionen ist , weil es ein Trend nach System ist, versteht es, dass der Trend ist dein Freund. Da die Signale nach dem Pullback generiert werden, können Sie kurzfristige bis langfristige Optionen platzieren , ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob de
Full STO
Roman Smoroda
Indikatoren
Vollständiger STO-Indikator (enthält alle Versionen der drei STO-Indikatoren: Premium, Gold, Silver) - STABLE TRADE OPTION ist für den automatischen Handel mit binären Optionen konzipiert.  VORSICHTIG LESEN!!!!! WICHTIG Erstellen Sie in einem Terminal zwei Vorlagen mit unterschiedlichen Verfallzeiten, eine Vorlage für 18:01, 18:02 mit Verfallzeiten von 1 bis 15 Minuten und eine Vorlage für 22:00 mit Verfallzeiten von 10 bis 20 Minuten. Gewinnrate: 71% in den letzten 5 Jahren Geldverwaltung:
Target Striking
Dmitriy Kashevich
Indikatoren
Target Striking - Eines der besten Tools für den Handel mit binären Optionen! Es ist so leistungsstark, dass Sie nicht nur auf Währungspaare, sondern auch auf Rohgold handeln können! Sie können es auch mit Kryptowährungen versuchen! Ideal für den Handel mit Währungspaaren, der Prozentsatz der zuverlässigen Transaktionen liegt bei mehr als + 75% Das Handelswerkzeug ist bereits auf den besten Gewinn eingestellt! Nur Target Striking kann das Potential des Handelsmarktes für Sie erschließen!
Binary Option Fire
Yaroslav Varankin
Indikatoren
Dieser Indikator ist für das Scalping auf dem Forex-Markt und den Handel mit binären Optionen konzipiert. Ein Signal erscheint bei der Eröffnung einer neuen Kerze. Empfehlungen für die Verwendung: Für binäre Optionen: Es wird empfohlen, Trades zu eröffnen, wenn ein Signal auf der ersten Kerze erscheint. Ein Kaufsignal erscheint, wenn das blaue X das rote ersetzt, während ein Verkaufssignal erscheint, wenn das rote X das blaue ersetzt, wie in den Screenshots gezeigt. Für den Devisenmarkt: Tätige
FREE
Price Grid Navigator
Dora Nafwa Mwabini
Indikatoren
Price Grid Navigator Indikator Der Price Grid Navigator ist ein leistungsstarkes und intuitives Trading-Tool, das Tradern hilft, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dynamisch zu identifizieren. Er liefert klare visuelle Hinweise auf potenzielle Ein- und Ausstiegspunkte sowie Umkehrzonen und ist somit ein unverzichtbares Werkzeug für Trader aller Erfahrungsstufen. Durch die dynamische Berechnung und Darstellung dieser Niveaus bietet der Indikator Tradern eine übersichtliche visuelle
FREE
Binary Options Momentum Signals
Majeed Odubela
Indikatoren
SYSTEM-EINFÜHRUNG : Das Binary Options Momentum System ist speziell für den Handel mit binären Optionen konzipiert. Im Gegensatz zu anderen Systemen und Indikatoren, die von anderen Handelsumgebungen für binäre Optionen übernommen wurden. Wenig Wunder, warum viele solcher Systeme scheitern, um Geld zu verdienen. Eine sehr wichtige Tatsache, die beachtet werden muss, ist die Tatsache, dass die Anwendung von Martingale ist nicht erforderlich. Das macht es für Händler sicherer und profitabler. Ein
Market Maestro MM4
Andriy Sydoruk
Experten
Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
Indikatoren
Smart Reversal Signal ist ein professioneller Indikator für die MetaTrader 4 Plattform, der von einer Gruppe professioneller Trader entwickelt wurde. Dieser Indikator ist für den Handel mit Forex und binären Optionen konzipiert. Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie: Ausgezeichnete Indikator-Signale. Kostenlose Produktunterstützung. Regelmäßige Aktualisierungen. Verschiedene Benachrichtigungsoptionen: Alert, Push, Emails. Sie können ihn für jedes Finanzinstrument (Forex, CFD, Optionen)
BinaryIndicator
Andrey Spiridonov
Indikatoren
BinaryIndicator ist ein hochpräziser Indikator für den Handel mit binären Optionen. Er zeigt hervorragende Ergebnisse beim Scalping. Dieser Indikator basiert auf einer multifaktoriellen Analyse von Trendindikatoren sowie Bestätigungsoszillatoren, was letztendlich zu einer erhöhten Genauigkeit der Signale führt. Vorteile des Indikators Erhöhte Genauigkeit der Signale. Hervorragende Ergebnisse beim Handel mit binären Optionen mit einer kurzen Ablaufzeit von M30 bis M1 . Funktioniert auf jedem Zei
Scalping Entry Points
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Scalping Entry Points - ist ein manuelles Handelssystem, das sich an Preisbewegungen anpassen und Signale für offene Geschäfte ohne Neuzeichnung geben kann. Der Indikator bestimmt die Richtung des Trends anhand des zentralen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Punktindikator liefert Signale für Ein- und Ausstiege. Geeignet für manuellen Intraday-Handel, Scalping und binäre Optionen. Funktioniert für alle Zeitrahmen und Handelsinstrumente. Der Indikator gibt verschiedene Arten von Warnung
Scalping Code
Thomas Bradley Butler
Indikatoren
Scalping Code ist für Trend-Scalping. Er ist einfach zu benutzen und profitabel. Er kann auf jedem Zeitrahmen und jedem Vermögenswert funktionieren. Dieser Indikator kann allein oder zusammen mit einem anderen System verwendet werden. Der Pfeil wird nicht neu gezeichnet oder neu berechnet. Die Regeln lauten wie folgt: Ein blauer Pfeil oberhalb des gleitenden Durchschnitts ist ein Kauf. Ein Ausstieg für den Kauf oberhalb des gleitenden Durchschnitts ist ein roter Pfeil oder ein Ziel. Ein roter
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
Indikatoren
Crypto_Forex-Indikator „Scalping_Channel“ für MT4. - Scalping Channel hat ATR-basierte Volatilitätsgrenzen. - Ideal für Scalping-Trading: - Steigen Sie über eine ausstehende Limit-Order auf der Mittellinie in den Handel ein. - Erwägen Sie bullische Einstiege, wenn ein grüner, stetiger Aufwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze über der oberen Grenze geschlossen wurde (siehe Bilder). - Erwägen Sie bärische Einstiege, wenn ein roter, stetiger Abwärtskanal stattfindet und mindestens 1 Kerze
KBO V2 For Binary Option
Md Meraz Mahmud
Indikatoren
In Ordnung. Dieser Indikator funktioniert auf MT4 und ist sehr einfach zu bedienen. Wenn Sie ein Signal von ihm erhalten, warten Sie auf die Kerze mit dem Signal zu schließen und Sie Ihren Handel am Anfang der nächsten neuen Kerze eingeben. Ein roter Pfeil bedeutet verkaufen und ein grüner Pfeil bedeutet kaufen. Alle Pfeile sind mit einem Popup-Alarm ausgestattet, um das Handelssignal leicht erkennen zu können. Sind Sie damit einverstanden? 100% non repaint Work All Major currency pair, 1 min
Bruces Price Predictor Dashboard
Bruce Webb
Indikatoren
Dies ist ein Dashboard-Indikator, der auf dem Price Predictor Indicator von Bruce basiert. Dieses Dashboard gibt Ihnen eine visuelle, um die Trendrichtung zu sehen, ohne durch Zeitrahmen zu blättern, so dass Sie immer in Richtung des Trends handeln können, mit wenig Aufwand. Ich empfehle www.CoinexxBroker.com als einen großartigen Broker und den, den ich persönlich benutze *Non-Repainting Dashboard Arrows *Nur für Desktop MT4 *Großartig für Scalping *Großartig für Swing Trading *Dashboard Arrow
Signal histogram scalper
Murodil Eminjonov
Indikatoren
Der Indikator „Signalhistogramm-Scalper“ ist ein allgemeiner Indikator in Form eines Histogramms und signalisiert ohne Neuzeichnung oder Verzögerung. Der Indikator „Signal Histogram Scalper“ zeigt auf dem Chart die besten Einstiegspunkte entlang des Trends an. Es ist besser, ihn in Verbindung mit anderen Trendindikatoren als Filter zu verwenden. Der Indikator zeigt gute Ergebnisse im M5-Zeitrahmen. Das Signal wird nach dem Schließen der Kerze generiert und erscheint in Form von grünen und roten
Max LotSize
Luis Alberto Atuncar Sanchez
5 (2)
Indikatoren
LotSize-Indikator Ermitteln Sie die geeignete Losgröße für Ihre Geschäfte auf der Grundlage der verfügbaren Marge. Dieser Indikator liefert wertvolle Informationen für das Risikomanagement. Wenn der Indikator einen Wert von 0 anzeigt, bedeutet dies, dass Ihr Guthaben oder Ihre verfügbare Marge für den Handel nicht ausreicht. Für sichere Handelspraktiken ist es wichtig, dass Sie eine angemessene Marge aufrechterhalten. Dieser Indikator wurde ausschließlich für die MT4-Plattform entwickelt, eine b
FREE
Shark Surfer
Roman Sheikin
Indikatoren
Shark Surfer ist ein Indikator der neuen Generation, der ein bewährtes Trendfolgesystem anwendet. Das Produkt eignet sich sowohl für Scalping, als auch für mittel- und langfristigen Handel. Shark Surfer analysiert ein ausgewähltes Symbol und zeigt die empfohlenen Einstiegs-, Gewinnmitnahme- und Stop-Loss-Niveaus an. Shark Surfer handelt auf allen Symbolen und Zeitrahmen. Er bietet außerdem E-Mail- und Push-Benachrichtigungen zu neuen Handelssignalen. Der Indikator sucht nach geeigneten Markteins
Binary Booster
Yaroslav Varankin
5 (1)
Indikatoren
Handelsindikator für binäre Optionen: Ein zuverlässiges Werkzeug für Ihre Trades Dieser Indikator wurde speziell für den Handel mit binären Optionen entwickelt und hat seine hohe Qualität, Zuverlässigkeit und angemessene Genauigkeit in Abhängigkeit von der Dynamik des Charts bewiesen. Wichtige Punkte: Signalauswertung: Wenn ein blaues Kreuzsignal erscheint, deutet es auf einen möglichen Einstieg in einen Handel hin, obwohl es für sich genommen als schwaches Signal gilt. Wenn das blaue Kreuz jed
Aspara111
Gesang Pangestu
Indikatoren
Dieser Indikator ermöglicht Ihnen den Handel mit binären Optionen und speziell programmiert, um das Momentum zu erhalten, um den Trend zu folgen, die in der Live-Markt geschieht. Dieser Indikator basiert auf Trendstärke, Preiskorrektur und fortschrittliche technische Analyse, das ist 100% NO REPAINT. Diese Indikatoren speziell für den manuellen Handel, schlage ich vor, mit einer Plattform, die eine Ablaufzeit verwendet Zeitrahmen : M1 oder M5 Abgelaufene Zeit : 1 Kerze Paar : Beliebig (noch bess
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indikatoren
Derzeit 20% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Neueinsteiger oder Expert Händler! Dieses Dashboard arbeitet mit 28 Währungspaaren. Es basiert auf 2 unserer Hauptindikatoren (Advanced Currency Strength 28 und Advanced Currency Impulse). Es bietet einen hervorragenden Überblick über den gesamten Forex-Markt. Es zeigt die Werte der Advanced Currency Strength, die Veränderungsrate der Währungen und die Signale für 28 Devisenpaare in allen (9) Zeitrahmen. Stellen Sie sich vor, wie sich Ihr Handel
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indikatoren
Gann Made Easy ist ein professionelles und einfach zu bedienendes Forex-Handelssystem, das auf den besten Handelsprinzipien unter Verwendung der Theorie von Mr. basiert. W.D. Gann. Der Indikator liefert genaue KAUF- und VERKAUFSsignale, einschließlich Stop-Loss- und Take-Profit-Levels. Mit PUSH-Benachrichtigungen können Sie auch unterwegs handeln. BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH NACH DEM KAUF, UM KOSTENLOS HANDELSTIPPS, BONUSSE UND DEN GANN MADE EASY EA ASSISTANT ZU ERHALTEN! Wahrscheinlich haben Si
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indikatoren
M1 SNIPER ist ein benutzerfreundliches Handelsindikatorsystem. Es handelt sich um einen Pfeilindikator, der für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Der Indikator kann als eigenständiges System für Scalping im M1-Zeitrahmen oder als Teil Ihres bestehenden Handelssystems verwendet werden. Obwohl dieses Handelssystem speziell für den M1-Zeitrahmen entwickelt wurde, kann es auch für andere Zeitrahmen verwendet werden. Ursprünglich habe ich diese Methode für den Handel mit XAUUSD und BTCUSD entwickel
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indikatoren
Ein exklusiver Indikator, der einen innovativen Algorithmus verwendet, um den Markttrend schnell und genau zu bestimmen. Der Indikator berechnet automatisch die Eröffnungs-, Schluss- und Gewinnniveaus und liefert detaillierte Handelsstatistiken. Mit diesen Funktionen können Sie das am besten geeignete Handelsinstrument für die aktuellen Marktbedingungen auswählen. Darüber hinaus können Sie ganz einfach Ihre eigenen Pfeilindikatoren in Scalper Inside Pro integrieren, um deren Statistiken und Rent
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indikatoren
WEIHNACHTSVERKAUF PREIS FÜR NUR 70 DOLLAR Wenige Exemplare nur vom 25. DEZEMBER - 27. Dezember MITTERNACHT ERHALTEN SIE IHR Exemplar an diesem Heiligabend SMC Blast Signal mit FVG, BOS und Trend Breakout Das SMC Blast Signal ist ein präzises Handelssystem für Meta Trader 4, das Smart Money Concepts (SMC) , einschließlich Fair Value Gaps (FVG) und Break of Structure (BOS) , verwendet, um Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu identifizieren. Es beinhaltet einen Trendfilter , der einen gleitenden
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indikatoren
Dynamic Forex28 Navigator – Das Forex-Handelstool der nächsten Generation AKTUELL 49 % RABATT. Dynamic Forex28 Navigator ist die Weiterentwicklung unserer seit langem beliebten Indikatoren und vereint die Leistung von drei in einem: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 Bewertungen) + Advanced Currency IMPULSE mit ALERT (520 Bewertungen) + CS28 Combo Signals (Bonus) Details zum Indikator https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Was bietet der Strength Indicator der nächsten Generation?
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indikatoren
Apollo SR Master ist ein Support/Resistance-Indikator mit besonderen Funktionen, der das Trading mit Support/Resistance-Zonen einfacher und zuverlässiger macht. Der Indikator berechnet Support/Resistance-Zonen in Echtzeit ohne Verzögerung, indem er lokale Kurshochs und -tiefs erkennt. Um die neu entstandene Support/Resistance-Zone zu bestätigen, zeigt der Indikator ein spezielles Signal an, das signalisiert, dass die Zone als Kauf- oder Verkaufssignal verwendet werden kann. In diesem Fall erhöht
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indikatoren
Trendindikator, bahnbrechende, einzigartige Lösung für Trendhandel und -filterung mit allen wichtigen Trendfunktionen in einem Tool! Es handelt sich um einen 100 % nicht neu zu malenden Multi-Timeframe- und Multi-Währungs-Indikator, der für alle Symbole/Instrumente verwendet werden kann: Forex, Rohstoffe, Kryptowährungen, Indizes und Aktien. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: Der Support- und Resistance-Screener-Indikator ist für nur 50 $ und lebenslang verfügbar. (Ursprünglicher Preis 250 $) (Angebot
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indikatoren
3 Exemplare zu $65 übrig, nächster Preis ist $120 SMC Easy Signal wurde entwickelt, um die Verwirrung um das Smart-Money-Konzept zu beseitigen, indem es strukturelle Verschiebungen wie BOS (Break of Structure) und CHoCH (Change of Character) in einfache Kauf- und Verkaufssignale umwandelt. Es vereinfacht den Handel mit Marktstrukturen, indem es Ausbrüche und Umkehrungen automatisch identifiziert, sobald sie auftreten, so dass sich Händler auf die Ausführung statt auf die Analyse konzentrieren
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indikatoren
Derzeit 20% reduziert! Dieses Dashboard ist eine sehr leistungsfähige Software, die mit mehreren Symbolen und bis zu 9 Zeitrahmen arbeitet. Es basiert auf unserem Hauptindikator (Beste Bewertungen: Advanced Supply Demand ).   Das Dashboard gibt einen guten Überblick. Es zeigt: Gefilterte Angebots- und Nachfragewerte einschließlich der Zonenstärkebewertung, Pips-Abstände zu/und innerhalb von Zonen, Es hebt verschachtelte Zonen hervor, Es gibt 4 Arten von Alarmen für die gewählten Symbole in al
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indikatoren
Indikator im Voraus       Bestimmt Marktumkehrpunkte und -zonen   und ermöglicht es Ihnen, abzuwarten, bis der Preis zu diesem Niveau zurückkehrt, um am Anfang eines neuen Trends einzusteigen, anstatt an dessen Ende. Er zeigt       Umkehrniveaus       wenn der Markt eine Richtungsänderung bestätigt und weitere Bewegungen ausbildet. Der Indikator funktioniert ohne Nachzeichnen, ist für alle Instrumente optimiert und entfaltet sein volles Potenzial in Kombination mit dem       TREND LINES PRO  
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indikatoren
Currency Strength Wizard ist ein sehr leistungsstarker Indikator, der Ihnen eine Komplettlösung für erfolgreichen Handel bietet. Der Indikator berechnet die Stärke dieses oder jenes Forex-Paares anhand der Daten aller Währungen in mehreren Zeitrahmen. Diese Daten werden in Form von benutzerfreundlichen Währungsindizes und Währungsstärkelinien dargestellt, anhand derer Sie die Stärke dieser oder jener Währung erkennen können. Sie müssen lediglich den Indikator an das Diagramm anhängen, mit dem Si
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indikatoren
Zur Feier der Neuveröffentlichung wird für eine begrenzte Zeit ein Sonderpreis angeboten. Der KATANA Scalper wurde entwickelt, um den Marktlärm mit einer scharfen Klinge wie ein Schwert zu durchschneiden und nur den reinen 'Kern des Momentums', der im Preis verborgen ist, sichtbar zu machen. Der Scalper wurde entwickelt, um nur den reinen "Kern des Momentums" zu visualisieren, der im Preis verborgen ist. Er vereinfacht komplexe Märkte und bietet "Sichtbarkeit" für den Einstieg mit chirurgischer
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indikatoren
TREND LINES PRO       Hilft dabei zu verstehen, wo der Markt tatsächlich die Richtung ändert. Der Indikator zeigt echte Trendumkehrungen und Punkte an, an denen wichtige Marktteilnehmer wieder einsteigen. Sie sehen  BOS-Linien   Trendwechsel und wichtige Kursniveaus in höheren Zeitrahmen – ohne komplexe Einstellungen oder unnötiges Rauschen. Signale werden nicht neu gezeichnet und bleiben nach dem Schließen des Balkens im Chart sichtbar. Was der Indikator anzeigt: Reale Veränderungen   Trend (B
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indikatoren
Eine Intraday-Strategie, die auf zwei Grundprinzipien des Marktes basiert. Der Algorithmus basiert auf der Analyse von Volumina und Preiswellen mit zusätzlichen Filtern. Der intelligente Algorithmus des Indikators gibt nur dann ein Signal, wenn sich zwei Marktfaktoren zu einem vereinen. Der Indikator berechnet Wellen eines bestimmten Bereichs auf dem M1-Diagramm unter Verwendung der Daten des höheren Zeitrahmens. Und um die Welle zu bestätigen, verwendet der Indikator eine Volumenanalyse. Dieser
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indikatoren
PRO Renko System ist ein hochpräzises Handelssystem, das speziell für den Handel mit RENKO-Charts entwickelt wurde. Dies ist ein universelles System, das auf verschiedene Handelsinstrumente angewendet werden kann. Das System neutralisiert effektiv so genannte Marktgeräusche, die Ihnen Zugang zu genauen Umkehrsignalen geben. Der Indikator ist sehr einfach zu bedienen und hat nur einen Parameter, der für die Signalerzeugung verantwortlich ist. Sie können das Tool einfach an jedes Handelsinstrum
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indikatoren
Hören Sie auf zu raten. Beginnen Sie mit einem statistischen Vorteil zu handeln. Aktienindizes werden nicht wie Forex gehandelt. Sie haben definierte Sitzungen, Overnight-Gaps und folgen vorhersehbaren statistischen Mustern. Dieser Indikator liefert Ihnen die Wahrscheinlichkeitsdaten, die Sie benötigen, um Indizes wie den DAX, S&P 500 und Dow Jones mit Zuversicht zu handeln. Was ihn anders macht Die meisten Indikatoren zeigen Ihnen, was passiert ist. Dieser zeigt Ihnen, was wahrscheinlich als nä
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indikatoren
Volatility Trend System – ein Handelssystem, das Signale für Einstiege gibt. Das Volatilitätssystem liefert lineare und punktuelle Signale in Richtung des Trends sowie Signale zum Verlassen des Trends, ohne Neuzeichnung und Verzögerungen. Der Trendindikator überwacht die Richtung des mittelfristigen Trends, zeigt die Richtung und deren Änderung an. Der Signalindikator basiert auf Änderungen der Volatilität und zeigt Markteintritte an. Der Indikator ist mit mehreren Arten von Warnungen ausgestat
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator analysiert das Volumen von jedem Punkt aus und berechnet die Erschöpfungsniveaus des Marktes für dieses Volumen. Er besteht aus drei Linien: Bullische Volumenerschöpfungslinie Bearische Volumenerschöpfungslinie Eine Linie, die die Marktrichtung anzeigt. Diese Linie ändert ihre Farbe, um anzuzeigen, ob der Markt bärisch oder bullisch ist. Sie können den Markt von jedem beliebigen Startpunkt aus analysieren. Sobald eine Volumenerschöpfungslinie erreicht ist, identifizieren Sie einen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indikatoren
Stärke von 8 Währungen plus EIN EXOTISCHES Paar oder Rohstoffe oder Indexe! Jedes Produkt kann als 9. Linie hinzugefügt werden. Fügen Sie Rohstoffe, Indexes oder exotische Währungen hinzu (Gold, Silber, Öl, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ...). Eine neue noch nie dagewesene TRADING STRATEGIE  !!! Dieser Indikator ist einzigartig, weil wir eine Reihe von proprietäre Funktionen und neue Formeln eingebaut haben. Es funktioniert für alle Zeitrahmen. Basierend auf neuen zugrunde liegenden Algorithmen ist e
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indikatoren
Day Trader Master ist ein komplettes Handelssystem für Daytrader. Das System besteht aus zwei Indikatoren. Ein Indikator ist ein Pfeilsignal zum Kaufen und Verkaufen. Es ist die Pfeilanzeige, die Sie erhalten. Den zweiten Indikator stelle ich Ihnen kostenlos zur Verfügung. Der zweite Indikator ist ein Trendindikator, der speziell für die Verwendung in Verbindung mit diesen Pfeilen entwickelt wurde. INDIKATOREN WIEDERHOLEN SICH NICHT UND NICHT ZU SPÄT! Die Verwendung dieses Systems ist sehr einfa
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indikatoren
Apollo Secret Trend ist ein professioneller Trendindikator, der verwendet werden kann, um Trends für jedes Paar und jeden Zeitrahmen zu finden. Der Indikator kann leicht zu Ihrem primären Handelsindikator werden, mit dem Sie Markttrends erkennen können, unabhängig davon, welches Paar oder welchen Zeitrahmen Sie bevorzugen. Durch die Verwendung eines speziellen Parameters im Indikator können Sie die Signale an Ihren persönlichen Handelsstil anpassen. Der Indikator bietet alle Arten von Warnungen,
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indikatoren
Trendindikatoren sind einer der Bereiche der technischen Analyse und werden im Handel an Finanzmärkten eingesetzt. Angular Trend Lines -Indikator – bestimmt umfassend die Trendrichtung und generiert Einstiegssignale. Neben der Glättung der durchschnittlichen Richtung der Kerzen Dabei wird auch der Neigungswinkel von Trendlinien genutzt. Für den Neigungswinkel wurde das Prinzip der Konstruktion von Gann-Winkeln zugrunde gelegt. Der Indikator für die technische Analyse kombiniert Candlestick-Glätt
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA   KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneide
