Alle Befehlsanweisungen, Handelsoperationen durchzuführen, werden als Struktur der Handelsanforderung MqlTradeRequest mittels der Funktion OrderSend() gesendet. Das Ergebnis der Erfüllung dieser Funktion wird in die Struktur MqlTradeResult eingetragen, deren Feld retcode Rückkehrkode des Handelsservers enthält.
|
Kode
|
Identifikator
|
Beschreibung
|
10004
|
TRADE_RETCODE_REQUOTE
|
Requote
|
10006
|
TRADE_RETCODE_REJECT
|
Anforderung ist abgelehnt
|
10007
|
TRADE_RETCODE_CANCEL
|
Anforderung ist vom Trader aufgehoben
|
10008
|
TRADE_RETCODE_PLACED
|
Order ist platziert
|
10009
|
TRADE_RETCODE_DONE
|
Anforderung ist erfüllt
|
10010
|
TRADE_RETCODE_DONE_PARTIAL
|
Anforderung ist partiell erfüllt
|
10011
|
TRADE_RETCODE_ERROR
|
Fehler der Anforderung Verarbeitung
|
10012
|
TRADE_RETCODE_TIMEOUT
|
Anforderung abgelehnt nach Zeitablaufs
|
10013
|
TRADE_RETCODE_INVALID
|
Ungültige Anforderung
|
10014
|
TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME
|
Ungültiges Volumen in der Anforderung
|
10015
|
TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE
|
Ungültiger Preis in der Anforderung
|
10016
|
TRADE_RETCODE_INVALID_STOPS
|
Ungültige Stops in der Anforderung
|
10017
|
TRADE_RETCODE_TRADE_DISABLED
|
Handel ist verboten
|
10018
|
TRADE_RETCODE_MARKET_CLOSED
|
Markt ist geschlossen
|
10019
|
TRADE_RETCODE_NO_MONEY
|
Nicht genug Geld, um Anforderung zu erfüllen
|
10020
|
TRADE_RETCODE_PRICE_CHANGED
|
Preise haben sich verändert
|
10021
|
TRADE_RETCODE_PRICE_OFF
|
Es gibt keine Preise für die Verarbeitung der Anforderung
|
10022
|
TRADE_RETCODE_INVALID_EXPIRATION
|
Ungültiges Datum des Orderablaufs in der Anforderung
|
10023
|
TRADE_RETCODE_ORDER_CHANGED
|
Order Status hat sich verändert
|
10024
|
TRADE_RETCODE_TOO_MANY_REQUESTS
|
Zuviele offene Anfragen
|
10025
|
TRADE_RETCODE_NO_CHANGES
|
Keine Veränderungen in der Anforderung
|
10026
|
TRADE_RETCODE_SERVER_DISABLES_AT
|
Autotrading ist vom Server untersagt
|
10027
|
TRADE_RETCODE_CLIENT_DISABLES_AT
|
Autotrading ist vom Client-Terminal untersagt
|
10028
|
TRADE_RETCODE_LOCKED
|
Anforderung ist für Verarbeitung blockiert
|
10029
|
TRADE_RETCODE_FROZEN
|
Order oder Position sind eingefroren
|
10030
|
TRADE_RETCODE_INVALID_FILL
|
Nicht unterstützter Durchführungstyp der Order nach dem Rest
|
10031
|
TRADE_RETCODE_CONNECTION
|
keine Verbindung mit dem Handelsserver
|
10032
|
TRADE_RETCODE_ONLY_REAL
|
Operation ist nur für reelle Kontos erlaubt
|
10033
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_ORDERS
|
Limit für Anzahl der Warteordern ist erreicht
|
10034
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_VOLUME
|
Limit für Volumen der Ordern und Positionen für dieses Symbol ist erreicht
|
10035
|
TRADE_RETCODE_INVALID_ORDER
|
Ungültiger oder verbotener Ordertyp
|
10036
|
TRADE_RETCODE_POSITION_CLOSED
|
Die Position mit dem angegebenen POSITION_IDENTIFIER wurde bereits geschlossen
|
10038
|
TRADE_RETCODE_INVALID_CLOSE_VOLUME
|
Das zu schließende Volumen übersteigt das aktuelle Volumen der Position
|
10039
|
TRADE_RETCODE_CLOSE_ORDER_EXIST
|
Für die angegebene Position ist bereits eine Verkaufsorder vorhanden. Kann im Hedging Modus auftreten:
|
10040
|
TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS
|
Die Anzahl offener Positionen, die man zur gleichen Zeit auf einem Konto haben kann, kann durch die Einstellungen des Servers beschränkt werden. Wenn ein Limit erreicht ist, gibt der Server beim Versuch, eine Order zu platzieren, den Fehler TRADE_RETCODE_LIMIT_POSITIONS zurück. Die Beschränkung funktioniert je nach dem Modus der Verrechnung von Positionen auf dem Konto:
|
10041
|
TRADE_RETCODE_REJECT_CANCEL
|
Die Anfrage auf die Aktivierung der Pending Order wurde abgelehnt, die Order wurde abgebrochen
|
10042
|
TRADE_RETCODE_LONG_ONLY
|
Die Anfrage wurde abgelehnt, weil für das Symbol die Regel "Nur Long-Positionen erlaubt" (POSITION_TYPE_BUY) festgelegt wurde
|
10043
|
TRADE_RETCODE_SHORT_ONLY
|
Die Anfrage wurde abgelehnt, weil für das Symbol die Regel "Nur Short-Positionen erlaubt" (POSITION_TYPE_SELL) festgelegt wurde
|
10044
|
TRADE_RETCODE_CLOSE_ONLY
|
Die Anfrage wurde abgelehnt, weil für das Symbol die Regel "Nur das Schließen vorhandener Postionen erlaubt" festgelegt wurde
|
10045
|
TRADE_RETCODE_FIFO_CLOSE
|
Der Auftrag wurde zurückgewiesen, weil das Flag "Positionsschließung nur nach FIFO-Regel erlaubt" für das Handelskonto gesetzt ist (ACCOUNT_FIFO_CLOSE=true)
|
10046
|
TRADE_RETCODE_HEDGE_PROHIBITED
|
Die Anfrage wurde abgelehnt, weil für das Handelskonto die Regel festgelegt wurde "Gegensätzliche Positionen ein und desselben Symbols ist deaktiviert". Wenn das Konto z.B. eine Kaufposition hat, kann ein Nutzer keine Verkaufsposition eröffnen oder einen schwebenden Verkaufsauftrag platzieren. Die Regel wird nur auf Konten mit Hedging-Buchhaltungssystem angewendet (ACCOUNT_MARGIN_MODE=ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING).