Create

Erstellt einen Indikator mit angegebenen Parameter. Um die Indikatorwerten zu aktualisieren und zu erhalten, verwenden Sie Refresh() und GetData().

bool  Create(
   string           symbol,              // Symbol
   ENUM_TIMEFRAMES  period,              // Periode
   int              fast_ema_period,     // Periode des schnellen EMA
   int              slow_ema_period,     // Periode des langsamen EMA
   int              signal_period,       // Signalperiode
   int              applied              // Preistyp, Handle
   )

Parameter

symbol

[in]  Symbol des Indikators.

period

[in]  Die Arbeitsperiode des Indikators (ein Wert aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES).

fast_ema_period

[in]  Mittelwertzeitraum des schnellen EMA des Indikators.

slow_ema_period

[in]  Mittelwertzeitraum des langsamen EMA des Indikators.

signal_period

[in]  Mittelwertzeitraum der Signallinie des Indikators.

applied

[in]  Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle) des Indikators.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn der Indikator nicht erstellt werden konnte.