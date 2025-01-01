DokumentationKategorien
Create

Erstellt einen Indikator mit angegebenen Parameter. Um die Indikatorwerten zu aktualisieren und zu erhalten, verwenden Sie Refresh() und GetData().

bool  Create(
   string           symbol,           // Symbol
   ENUM_TIMEFRAMES  period,           // Periode
   int              jaw_period,       // Periode von "Jaws"
   int              jaw_shift,        // Versatz von "Jaws"
   int              teeth_period,     // Periode von "Teeth"
   int              teeth_shift,      // Versatz von "Teeth"
   int              lips_period,      // Periode von "Lips"
   int              lips_shift,       // Versatz von "Lips"
   ENUM_MA_METHOD   ma_method,        // Mittelungsverfahren
   int              applied           // Preistyp, Handle
   )

Parameter

symbol

[in]  Symbol des Indikators.

period

[in]  Die Arbeitsperiode des Indikators (ein Wert aus der Enumeration ENUM_TIMEFRAMES).

jaw_period

[in]  Mittelungszeitraum von "Jaws".

jaw_shift

[in]  Versatz von "Jaws" entlang der Preisachse.

teeth_period

[in]  Mittelungszeitraum von "Teeth".

teeth_shift

[in]  Versatz von "Teeth" entlang der Preisachse.

lips_period

[in]  Mittelungszeitraum von "Lips".

lips_shift

[in]  Versatz von "Lips" entlang der Preisachse.

ma_method

[in]  Mittelungsverfahren des Indikators (ein Wert der Enumeration ENUM_MA_METHOD).

applied

[in]  Verwendungsobjekt (Preistyp, Handle) des Indikators.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn der Indikator nicht erstellt werden konnte.

