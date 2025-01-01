DokumentationKategorien
WriteString

Schreibt eine Variable vom Typ string in eine Datei.

uint  WriteString(
   const string  value      // Wert
   )

Parameter

value

[in]  String für Schreiben.

Rückgabewert

Die Anzahl der geschriebenen Bytes.

uint  WriteString(
   const string  value,     // Wert
   int           size       // Größe
   )

Parameter

value

[in]  String für Schreiben.

size

[in] Anzahl der Zeichen zu schreiben.

Rückgabewert

Die Anzahl der geschriebenen Bytes.