Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDateienCFileBinWriteLongArray 

WriteLongArray

Schreibt ein Array von Variablen vom Typ long oder ulong in eine Datei.

uint  WriteLongArray(
   long&  array[],            // Array
   int    start_item=0,       // Anfangselement
   int    items_count=-1      // Anzahl der Elemente
   )

Parameter

array[]

[in]  Ein Array für Schreiben.

start_item=0

[in]  Startelement für Schreiben.

items_count=-1

[in]  Anzahl der Elementen für Schreiben (-1 - das ganze Array).

Rückgabewert

Die Anzahl der geschriebenen Bytes.