Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDateienCFileBinReadDouble 

ReadDouble

Liest eine Variable vom Typ double aus einer Datei.

bool  ReadDouble(
   double&  value      
   )

Parameter

value

[in]  Die Referenz an die Variable um die gelesenen Daten zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn die Daten nicht gelesen werden konnten.