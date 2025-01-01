DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDateienCFileBinReadCharArray 

ReadCharArray

Liest ein Array von Variablen vom Typ char oder uchar aus einer Datei.

bool  ReadCharArray(
   char&  array[],            // Array
   int    start_item=0,       // Anfangselement
   int    items_count=-1      // Anzahl der Elemente
   )

Parameter

array[]

[in]  Die Referenz an ein Array um die gelesenen Daten zu platzieren.

start_item=0

[in]  Startelement für Lesen.

items_count=-1

[in]  Anzahl der Elementen für Lesen (-1 -bis zum Ende der Datei).

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn die Daten nicht gelesen werden konnten.