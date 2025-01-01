DokumentationKategorien
Open

Öffnet die angegebene Datei und, wenn erfolgreich geöffnet, bindet sie an eine Klasseninstanz.

int  Open(
   const string  file_name,       // Dateiname
   int           flags,           // Flags
   short         delimiter=9      // Trennzeichen
   )

Parameter

file_name

[in]  Name der Datei, die Sie öffnen.

flags

[in] Dateiöffnungsflags

delimiter=9

[in]  Trennzeichen für die CSV-Datei.

Rückgabewert

Handle der geöffneten Datei.

Hinweis

Der Arbeitsordner wird beim zuvor durch Methode SetCommon() gesetzten/gelöschten Flag definiert .