Open

Öffnet die angegebene Datei und, wenn erfolgreich geöffnet, bindet sie an eine Klasseninstanz.

int Open(

const string file_name,

int flags,

short delimiter=9

)

Parameter

file_name

[in] Name der Datei, die Sie öffnen.

flags

[in] Dateiöffnungsflags

delimiter=9

[in] Trennzeichen für die CSV-Datei.

Rückgabewert

Handle der geöffneten Datei.

Hinweis

Der Arbeitsordner wird beim zuvor durch Methode SetCommon() gesetzten/gelöschten Flag definiert .