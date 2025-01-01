- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Open
Öffnet die angegebene Datei und, wenn erfolgreich geöffnet, bindet sie an eine Klasseninstanz.
int Open(
Parameter
file_name
[in] Name der Datei, die Sie öffnen.
flags
[in] Dateiöffnungsflags
delimiter=9
[in] Trennzeichen für die CSV-Datei.
Rückgabewert
Handle der geöffneten Datei.
Hinweis
Der Arbeitsordner wird beim zuvor durch Methode SetCommon() gesetzten/gelöschten Flag definiert .