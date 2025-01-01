FileFindFirst

Startet die Suche nach Dateien nach dem angegebenen Filter

int FileFindFirst(

const string filter,

string& file_name

)

Parameter

filter

[in] Suchfilter.

file_name

[out] Eine Referenz auf die Zeichenfolge, in der der Name der ersten gefundenen Datei im Erfolgsfall platziert wird.

Rückgabewert

Der Handle, der verwendet werden soll, um weiter nach Dateien mit Methoden FileFindNext() zu suchen, oder INVALID_HANDLE wenn es keine entsprechende Datei gibt.

Hinweis

Der Arbeitsordner wird beim zuvor durch Methode SetCommon() gesetzten/gelöschten Flag definiert .