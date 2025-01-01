Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDateienCFileFileFindFirst
- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
FileFindFirst
Startet die Suche nach Dateien nach dem angegebenen Filter
|
int FileFindFirst(
Parameter
filter
[in] Suchfilter.
file_name
[out] Eine Referenz auf die Zeichenfolge, in der der Name der ersten gefundenen Datei im Erfolgsfall platziert wird.
Rückgabewert
Der Handle, der verwendet werden soll, um weiter nach Dateien mit Methoden FileFindNext() zu suchen, oder INVALID_HANDLE wenn es keine entsprechende Datei gibt.
Hinweis
Der Arbeitsordner wird beim zuvor durch Methode SetCommon() gesetzten/gelöschten Flag definiert .