ReadLong

Liest eine Variable vom Typ long oder ulong aus einer Datei.

bool  ReadLong(
   long&  value      
   )

Parameter

value

[in]  Die Referenz an die Variable um die gelesenen Daten zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn die Daten nicht gelesen werden konnten.