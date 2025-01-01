DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDateienCFileBinWriteChar 

WriteChar

Schreibt eine Variable vom Typ char oder uchar in eine Datei.

uint  WriteChar(
   char  value      // Wert
   )

Parameter

value

[in]  Variable für Schreiben.

Rückgabewert

Die Anzahl der geschriebenen Bytes.