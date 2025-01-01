- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
ReadString
Liest eine Variable vom Typ string aus einer Datei.
|
bool ReadString(
Parameter
value
[in] Die Referenz an String um die gelesenen Daten zu platzieren.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn die Daten nicht gelesen werden konnten.
ReadString
Liest eine Variable vom Typ string aus einer Datei.
|
bool ReadString(
Parameter
value
[in] Die Referenz an String um die gelesenen Daten zu platzieren.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn die Daten nicht gelesen werden konnten.