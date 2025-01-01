ReadString

Liest eine Variable vom Typ string aus einer Datei.

bool ReadString(

string& value

)

Parameter

value

[in] Die Referenz an String um die gelesenen Daten zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn die Daten nicht gelesen werden konnten.

ReadString

Liest eine Variable vom Typ string aus einer Datei.

bool ReadString(

string& value

)

Parameter

value

[in] Die Referenz an String um die gelesenen Daten zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn die Daten nicht gelesen werden konnten.