DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDateienCFileDelete 

Delete

Löscht die auf die Klasseninstanz gebundene Datei.

void  Delete()

Delete

Löscht die angegebene Datei.

void  Delete(
   const string  file_name      // Dateiname
   )

Parameter

file_name

[in]  Name der Datei, die gelöscht werden soll.

Hinweis

Der Arbeitsordner wird beim zuvor durch Methode SetCommon() gesetzten/gelöschten Flag definiert .