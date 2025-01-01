Delete

Löscht die auf die Klasseninstanz gebundene Datei.

void Delete()

Delete

Löscht die angegebene Datei.

void Delete(

const string file_name

)

Parameter

file_name

[in] Name der Datei, die gelöscht werden soll.

Hinweis

Der Arbeitsordner wird beim zuvor durch Methode SetCommon() gesetzten/gelöschten Flag definiert .