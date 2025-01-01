DokumentationKategorien
CFileBinWriteDouble 

WriteDouble

Schreibt eine Variable vom Typ double in eine Datei.

uint  WriteDouble(
   double  value      // Wert
   )

Parameter

value

[in]  Variable für Schreiben.

Rückgabewert

Die Anzahl der geschriebenen Bytes.