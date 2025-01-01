Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDateienCFileBinWriteFloatArray
- Open
- WriteChar
- WriteShort
- WriteInteger
- WriteLong
- WriteFloat
- WriteDouble
- WriteString
- WriteCharArray
- WriteShortArray
- WriteIntegerArray
- WriteLongArray
- WriteFloatArray
- WriteDoubleArray
- WriteObject
- ReadChar
- ReadShort
- ReadInteger
- ReadLong
- ReadFloat
- ReadDouble
- ReadString
- ReadCharArray
- ReadShortArray
- ReadIntegerArray
- ReadLongArray
- ReadFloatArray
- ReadDoubleArray
- ReadObject
WriteFloatArray
Schreibt ein Array von Variablen vom Typ float in eine Datei.
|
uint WriteFloatArray(
Parameter
array[]
[in] Ein Array für Schreiben.
start_item=0
[in] Startelement für Schreiben.
items_count=-1
[in] Anzahl der Elementen für Schreiben (-1 - das ganze Array).
Rückgabewert
Die Anzahl der geschriebenen Bytes.