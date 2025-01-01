DokumentationKategorien
ReadObject

Liest Daten einer Instanz der CObject geerbten Klasse aus einer Datei.

bool  ReadObject(
   CObject*  object      // Zeiger
   )

Parameter

object

[in]  Ein Zeiger auf die Instanz der CObject geerbten Klasse für Lesen.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn die Daten nicht gelesen werden konnten.