ReadObject

Liest Daten einer Instanz der CObject geerbten Klasse aus einer Datei.

bool ReadObject(

CObject* object

)

Parameter

object

[in] Ein Zeiger auf die Instanz der CObject geerbten Klasse für Lesen.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn die Daten nicht gelesen werden konnten.