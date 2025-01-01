Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDateienCFileBinReadDoubleArray
ReadDoubleArray
Liest ein Array von Variablen vom Typ double aus einer Datei.
|
bool ReadDoubleArray(
Parameter
array[]
[in] Die Referenz an ein Array um die gelesenen Daten zu platzieren.
start_item=0
[in] Startelement für Lesen.
items_count=-1
[in] Anzahl der Elementen für Lesen (-1 -bis zum Ende der Datei).
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn die Daten nicht gelesen werden konnten.