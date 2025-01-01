DokumentationKategorien
CFileBinOpen 

Open

Öffnet die angegebene Binärdatei und, wenn erfolgreich geöffnet, bindet sie an eine Klasseninstanz.

int  Open(
   const string  file_name,     // Dateiname
   int           flags          // Flags
   )

Parameter

file_name

[in]  Name der Datei, die Sie öffnen.

flags

[in]  Dateiöffnungsflags (Flag FILE_BIN wird zwangsweise gesetzt).

Rückgabewert

Handle der geöffneten Datei.