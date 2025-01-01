- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Copy
Kopiert eine Datei.
|
bool Copy(
Parameter
src_name
[in] Name der Quelldatei.
src_flag
[in] Flags der Quelldatei (nur FILE_COMMON ist verwendet).
dst_name
[in] Name der Empfänger-Datei.
dst_flags
[in] Flags der der Empfänger-Datei (nur FILE_REWRITE und FILE_COMMON sind verwendet).
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn eine Datei nicht kopiert werden konnte.