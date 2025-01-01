DokumentationKategorien
Kopiert eine Datei.

bool  Copy(
   const string  src_name,      // Dateiname
   int           src_flag,      // Flag
   const string  dst_name,      // Dateiname
   int           dst_flags      // Flags
   )

Parameter

src_name

[in]  Name der Quelldatei.

src_flag

[in]  Flags der Quelldatei (nur FILE_COMMON ist verwendet).

dst_name

[in]  Name der Empfänger-Datei.

dst_flags

[in]  Flags der der Empfänger-Datei (nur FILE_REWRITE und FILE_COMMON sind verwendet).

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn eine Datei nicht kopiert werden konnte.