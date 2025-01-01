Seek

Setzt die Position des Dateizeigers.

void Seek(

long offset,

ENUM_FILE_POSITION origin

)

Parameter

offset

[in] Der Offset in Bytes (kann auch ein negativer Wert sein).

origin

[in] Startpunkt für Offset.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Dateizeiger nicht geändert werden konnte.