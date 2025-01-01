DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDateienCFileSeek 

Seek

Setzt die Position des Dateizeigers.

void  Seek(
   long                offset,     // Offset
   ENUM_FILE_POSITION  origin      // Startpunkt
   )

Parameter

offset

[in]  Der Offset in Bytes (kann auch ein negativer Wert sein).

origin

[in]  Startpunkt für Offset.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn der Dateizeiger nicht geändert werden konnte.