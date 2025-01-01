- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Klasse CFile
CFile ist eine Basisklasse für die Klassen CFileBin und CFileTxt.
Beschreibung
Klasse CFile bietet ihren abgeleiteten Klassen den Zugriff auf die allgemeine Funktionen von API MQL5 für die Arbeit mit Dateien und Verzeichnissen.
Deklaration
|
class CFile: public CObject
Kopf
|
#include <Files\File.mqh>
Gruppen der Klassenmethode
|
Attribute
|
|
Erhält Handle der Datei
|
Erhält den Dateinamen
|
Erhält die Dateiflags
|
Setzt/löscht das Flag FILE_UNICODE
|
Setzt/löscht das Flag FILE_COMMON
|
Allgemeine Methoden für die Arbeit mit Dateien
|
|
Öffnet eine Datei
|
Schließt eine Datei
|
Löscht eine Datei
|
Überprüft die Existenz der Datei
|
Kopiert eine Datei
|
Bewegt/neu benennt eine Datei
|
Erhält die Dateigröße
|
Erhält die aktuelle Position des Dateizeigers
|
Setzt die Position des Dateizeigers
|
Schreibt alle Daten in eine Datei weg
|
Definiert das Ende der Datei
|
Definiert das Ende der Zeile
|
Allgemeine Methoden für die Arbeit mit Verzeichnissen
|
|
Erstellt ein Verzeichnis
|
Löscht ein Verzeichnis
|
Löscht alles aus dem Verzeichnis
|
Allgemeine Methoden für die Suche nach Dateien und Verzeichnissen
|
|
Startet die Suche nach Dateien
|
Weiter sucht nach Dateien
|
Schließt den Such-Handle