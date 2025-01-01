DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDateienCFile 

Klasse CFile

CFile ist eine Basisklasse für die Klassen CFileBin und CFileTxt.

Beschreibung

Klasse CFile bietet ihren abgeleiteten Klassen den Zugriff auf die allgemeine Funktionen von API MQL5 für die Arbeit mit Dateien und Verzeichnissen.

Deklaration

   class CFile: public CObject

Kopf

   #include <Files\File.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CFile

Direkte Ableitungen

CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

Gruppen der Klassenmethode

Attribute

 

Handle

Erhält Handle der Datei

Filename

Erhält den Dateinamen

Flags

Erhält die Dateiflags

SetUnicode

Setzt/löscht das Flag FILE_UNICODE

SetCommon

Setzt/löscht das Flag FILE_COMMON

Allgemeine Methoden für die Arbeit mit Dateien

 

Open

Öffnet eine Datei

Close

Schließt eine Datei

Delete

Löscht eine Datei

IsExist

Überprüft die Existenz der Datei

Copy

Kopiert eine Datei

Move

Bewegt/neu benennt eine Datei

Size

Erhält die Dateigröße

Tell

Erhält die aktuelle Position des Dateizeigers

Seek

Setzt die Position des Dateizeigers

Flush

Schreibt alle Daten in eine Datei weg

IsEnding

Definiert das Ende der Datei

IsLineEnding

Definiert das Ende der Zeile

Allgemeine Methoden für die Arbeit mit Verzeichnissen

 

FolderCreate

Erstellt ein Verzeichnis

FolderDelete

Löscht ein Verzeichnis

FolderClean

Löscht alles aus dem Verzeichnis

Allgemeine Methoden für die Suche nach Dateien und Verzeichnissen

 

FileFindFirst

Startet die Suche nach Dateien

FileFindNext

Weiter sucht nach Dateien

FileFindClose

Schließt den Such-Handle

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

 