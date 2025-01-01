Klasse CFile

CFile ist eine Basisklasse für die Klassen CFileBin und CFileTxt.

Beschreibung

Klasse CFile bietet ihren abgeleiteten Klassen den Zugriff auf die allgemeine Funktionen von API MQL5 für die Arbeit mit Dateien und Verzeichnissen.

Deklaration

class CFile: public CObject

Kopf

#include <Files\File.mqh>

Vererbungshierarchie CObject CFile Direkte Ableitungen CFileBin, CFilePipe, CFileTxt

Gruppen der Klassenmethode

Attribute Handle Erhält Handle der Datei Filename Erhält den Dateinamen Flags Erhält die Dateiflags SetUnicode Setzt/löscht das Flag FILE_UNICODE SetCommon Setzt/löscht das Flag FILE_COMMON Allgemeine Methoden für die Arbeit mit Dateien Open Öffnet eine Datei Close Schließt eine Datei Delete Löscht eine Datei IsExist Überprüft die Existenz der Datei Copy Kopiert eine Datei Move Bewegt/neu benennt eine Datei Size Erhält die Dateigröße Tell Erhält die aktuelle Position des Dateizeigers Seek Setzt die Position des Dateizeigers Flush Schreibt alle Daten in eine Datei weg IsEnding Definiert das Ende der Datei IsLineEnding Definiert das Ende der Zeile Allgemeine Methoden für die Arbeit mit Verzeichnissen FolderCreate Erstellt ein Verzeichnis FolderDelete Löscht ein Verzeichnis FolderClean Löscht alles aus dem Verzeichnis Allgemeine Methoden für die Suche nach Dateien und Verzeichnissen FileFindFirst Startet die Suche nach Dateien FileFindNext Weiter sucht nach Dateien FileFindClose Schließt den Such-Handle