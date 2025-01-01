DokumentationKategorien
WriteShort

Schreibt eine Variable vom Typ short oder ushort in eine Datei.

uint  WriteShort(
   short  value      // Wert
   )

Parameter

value

[in]  Variable für Schreiben.

Rückgabewert

Die Anzahl der geschriebenen Bytes.