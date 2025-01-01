SetCommon

Setzt/löscht das Flag FILE_COMMON.

void SetCommon(

bool common

)

Parameter

common

[in] Der neue Wert des Flags FILE_COMMON.

Hinweis

Vom Zustand des Flags FILE_COMMON abhängt, welches Verzeichnis für die Arbeit verwendet wird. Wenn das Flag gelöscht wird, dann wird der lokale Ordner des Terminals als ein Arbeitsverzeichnis verwendet. Wenn das Flag gesetzt ist, dann wird der gemeinsame Ordner als ein Arbeitsverzeichnis verwendet. Wenn die Datei bereits geöffnet ist, kann das Flag nicht geändert werden.