Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDateienCFileBinWriteLong 

WriteLong

Schreibt eine Variable vom Typ long oder ulong in eine Datei.

uint  WriteLong(
   long  value      // Wert
   )

Parameter

value

[in]  Variable für Schreiben.

Rückgabewert

Die Anzahl der geschriebenen Bytes.