WriteObject

Schreibt Daten einer Instanz der CObject geerbten Klasse in eine Datei.

bool WriteObject(

CObject* object

)

Parameter

object

[in] Ein Zeiger auf die Instanz der CObject geerbten Klasse für Schreiben.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn die Daten nicht geschrieben werden konnten.