WriteObject

Schreibt Daten einer Instanz der CObject geerbten Klasse in eine Datei.

bool  WriteObject(
   CObject*  object      // Zeiger
   )

Parameter

object

[in]  Ein Zeiger auf die Instanz der CObject geerbten Klasse für Schreiben.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn die Daten nicht geschrieben werden konnten.