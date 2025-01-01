DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDateienCFileBinWriteDoubleArray 

Schreibt ein Array von Variablen vom Typ double in eine Datei.

uint  WriteDoubleArray(
   double&  array[],            // Array
   int      start_item=0,       // Anfangselement
   int      items_count=-1      // Anzahl der Elemente
   )

Parameter

array[]

[in]  Ein Array für Schreiben.

start_item=0

[in]  Startelement für Schreiben.

items_count=-1

[in]  Anzahl der Elementen für Schreiben (-1 - das ganze Array).

Rückgabewert

Die Anzahl der geschriebenen Bytes.