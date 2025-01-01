- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
FolderCreate
Erstellt ein neues Verzeichnis.
|
bool FolderCreate(
Parameter
folder_name
[in] Name des Verzeichnisses, das Sie erstellen möchten. Es enthält den Pfad zum Ordner (in Bezug auf das mit dem Flag FILE_COMMON angegebenen Arbeitsverzeichnis).
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn das Verzeichnis nicht erstellt werden konnte.
Hinweis
Der Arbeitsordner wird beim zuvor durch Methode SetCommon() gesetzten/gelöschten Flag definiert .