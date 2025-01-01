FolderCreate

Erstellt ein neues Verzeichnis.

bool FolderCreate(

const string folder_name

)

Parameter

folder_name

[in] Name des Verzeichnisses, das Sie erstellen möchten. Es enthält den Pfad zum Ordner (in Bezug auf das mit dem Flag FILE_COMMON angegebenen Arbeitsverzeichnis).

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn das Verzeichnis nicht erstellt werden konnte.

Hinweis

Der Arbeitsordner wird beim zuvor durch Methode SetCommon() gesetzten/gelöschten Flag definiert .