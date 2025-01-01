ReadIntegerArray

Liest ein Array von Variablen vom Typ int oder uint aus einer Datei.

bool ReadIntegerArray(

int& array[],

int start_item=0,

int items_count=-1

)

Parameter

array[]

[in] Die Referenz an ein Array um die gelesenen Daten zu platzieren.

start_item=0

[in] Startelement für Lesen.

items_count=-1

[in] Anzahl der Elementen für Lesen (-1 -bis zum Ende der Datei).

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn die Daten nicht gelesen werden konnten.