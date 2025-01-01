DokumentationKategorien
Löscht alles aus dem angegebenen Verzeichnis.

bool  FolderClean(
   const string  folder_name      // Ordnername
   )

Parameter

folder_name

[in]  Name des Verzeichnisses, in dem Sie alles löschen möchten. Es enthält den Pfad zum Ordner (in Bezug auf das mit dem Flag FILE_COMMON angegebenen Arbeitsverzeichnis).

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn die Operation fehlgeschlagen ist.

Hinweis

Der Arbeitsordner wird beim zuvor durch Methode SetCommon() gesetzten/gelöschten Flag definiert .