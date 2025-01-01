DokumentationKategorien
ReadShort

Liest eine Variable vom Typ short oder ushort aus einer Datei.

bool  ReadShort(
   short&  value      
   )

Parameter

value

[in]  Die Referenz an die Variable um die gelesenen Daten zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn die Daten nicht gelesen werden konnten.