SetUnicode

Setzt/löscht das Flag FILE_UNICODE.

void  SetUnicode(
   bool  unicode      // Flagwert
   )

Parameter

unicode

[in]  Der neue Wert des Flags FILE_UNICODE.

Hinweis

Arbeit mit Zeichenfolgen abhängt vom Zustand des Flags FILE_UNICODE. Wenn das Flag gelöscht wird, dann wird der die Codierung ANSI (Single-Byte-Zeichen) verwendet. Wenn das Flag gesetzt ist, dann wird der die Codierung UNICODE (Double-Byte-Zeichen) verwendet. Wenn die Datei bereits geöffnet ist, kann das Flag nicht geändert werden.