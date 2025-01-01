SetUnicode

Setzt/löscht das Flag FILE_UNICODE.

void SetUnicode(

bool unicode

)

Parameter

unicode

[in] Der neue Wert des Flags FILE_UNICODE.

Hinweis

Arbeit mit Zeichenfolgen abhängt vom Zustand des Flags FILE_UNICODE. Wenn das Flag gelöscht wird, dann wird der die Codierung ANSI (Single-Byte-Zeichen) verwendet. Wenn das Flag gesetzt ist, dann wird der die Codierung UNICODE (Double-Byte-Zeichen) verwendet. Wenn die Datei bereits geöffnet ist, kann das Flag nicht geändert werden.