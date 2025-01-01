- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
SetUnicode
Setzt/löscht das Flag FILE_UNICODE.
|
void SetUnicode(
Parameter
unicode
[in] Der neue Wert des Flags FILE_UNICODE.
Hinweis
Arbeit mit Zeichenfolgen abhängt vom Zustand des Flags FILE_UNICODE. Wenn das Flag gelöscht wird, dann wird der die Codierung ANSI (Single-Byte-Zeichen) verwendet. Wenn das Flag gesetzt ist, dann wird der die Codierung UNICODE (Double-Byte-Zeichen) verwendet. Wenn die Datei bereits geöffnet ist, kann das Flag nicht geändert werden.