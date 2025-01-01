WriteIntegerArray

Schreibt ein Array von Variablen vom Typ int oder uint in eine Datei.

uint WriteIntegerArray(

int& array[],

int start_item=0,

int items_count=-1

)

Parameter

array[]

[in] Ein Array für Schreiben.

start_item=0

[in] Startelement für Schreiben.

items_count=-1

[in] Anzahl der Elementen für Schreiben (-1 - das ganze Array).

Rückgabewert

Die Anzahl der geschriebenen Bytes.