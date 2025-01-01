DokumentationKategorien
Nachschlagewerk MQL5StandardbibliothekDateienCFileBinReadInteger 

ReadInteger

Liest eine Variable vom Typ int oder uint aus einer Datei.

bool  ReadInteger(
   int&  value      // Variable
   )

Parameter

value

[in]  Die Referenz an die Variable um die gelesenen Daten zu platzieren.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, und false wenn die Daten nicht gelesen werden konnten.