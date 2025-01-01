FileFindNext

Weiter sucht nach Dateien nach der Methode FileFindFirst()

bool FileFindNext(

int search_handle,

string& file_name

)

Parameter

search_handle

[in] Such-Handle, der durch Methode FileFindFirst() erhalten war.

file_name

[in] Eine Referenz auf die Zeichenfolge, in der der Name der gefundenen Datei im Erfolgsfall platziert wird.

Rückgabewert

Gibt bei Erfolg true zurück, oder false wenn es keine mehr entsprechende Dateien gibt.