Weiter sucht nach Dateien nach der Methode FileFindFirst()
|
bool FileFindNext(
Parameter
search_handle
[in] Such-Handle, der durch Methode FileFindFirst() erhalten war.
file_name
[in] Eine Referenz auf die Zeichenfolge, in der der Name der gefundenen Datei im Erfolgsfall platziert wird.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, oder false wenn es keine mehr entsprechende Dateien gibt.