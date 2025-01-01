- Signale von Accelerator Oscillator
- Signale von Adaptive Moving Average
- Signale von Awesome Oscillator
- Signale von Oszillator Bears Power
- Signale von Oszillator Bulls Power
- Signale von Oszillator Commodity Channel Index
- Signale von DeMarker-Oszillator
- Signale von Double Exponential Moving Average
- Signale von Indikator Envelopes
- Signale von Fractal Adaptive Moving Average
- Signale von Intraday-Zeitfilter
- Signale von MACD
- Signale von Moving Average
- Signale von Parabolic SAR
- Signale von Relative Strength Index
- Signale von Relative Vigor Index
- Signale von Stochastic Oszillator
- Signale von Triple Exponential Average
- Signale von Triple Exponential Moving Average
- Signale von Williams Percent Range
Signale des Oszillators Stochastic
Dieses Signal-Modul basiert auf die Marktmodelle des Oszillators Stochastic. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.
Bedingungen zur Signalgenerierung
Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.
|
Signaltyp
|
Beschreibung der Bedingungen
|
Zum Kauf
|
|
Zum Verkauf
|
|
Nicht gegen den Kauf
|
Der Oszillatorwert wächst am analysierten Balken.
|
Nicht gegen den Verkauf
|
Der Oszillatorwert fällt am analysierten Balken.
Hinweis
In Abhängigkeit von der Arbeitsmodus des Expert Advisor ("Every Tick" oder "Open Price") wird der analysierte Balken entweder der aktuelle Balken (mit Index 0), oder der letzte gebildete Balken (mit Index 1).
Anpassbare Einstellungen
Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen:
|
Parameter
|
Beschreibung
|
Weight
|
Gewicht des Modulsignals ist im Bereich von 0 bis 1.
|
PeriodK
|
Die Berechnungsperiode der Hauptlinie des Oscillators.
|
PeriodD
|
Die Durchschnittsperiode der Hauptlinie des Oscillators.
|
PeriodSlow
|
Die Periode der Verzögerung.
|
Applied
|
Preistyp für die Berechnung von Oszillatorwerten.