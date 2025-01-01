Signale von Parabolic SAR

Dieses Signal-Modul basiert auf die Marktmodelle des Indikators Parabolic SAR. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.

Bedingungen zur Signalgenerierung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.

Signaltyp Beschreibung der Bedingungen Zum Kauf Swing — auf dem analysierten Balken ist der Indikator unter dem Preis, und war darüber auf dem vorherigen. Zum Verkauf Swing — auf dem analysierten Balken ist der Indikator über dem Preis, und war darunter auf dem vorherigen. Nicht gegen den Kauf Der Preis ist über dem Indikator. Nicht gegen den Verkauf Der Preis ist unter dem Indikator.

Hinweis

In Abhängigkeit von der Arbeitsmodus des Expert Advisor ("Every Tick" oder "Open Price") wird der analysierte Balken entweder der aktuelle Balken (mit Index 0), oder der letzte gebildete Balken (mit Index 1).

Anpassbare Einstellungen

Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen: