Klasse CMoneyNone
CMoneyNone ist eine Klasse für die Implementierung von "Kein" Risiko- und Geldmanagement.
Beschreibung
Klasse CMoneyNone implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem minimalen Lot.
Deklaration
class CMoneyNone: public CExpertMoney
Kopf
#include <Expert\Money\MoneyNone.mqh>
Vererbungshierarchie
CMoneyNone
Gruppen der Klassenmethode
Initialisierung
virtual ValidationSettings
Überprüft die Einstellungen
Methoden zu Risiko- und Geldmanagement.
virtual CheckOpenLong
Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Long-Position
virtual CheckOpenShort
Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Short-Position
Methoden geerbt von der Klasse CObject
Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase
InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators
Methoden geerbt von der Klasse CExpertMoney