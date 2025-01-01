DokumentationKategorien
Klasse CMoneyNone

CMoneyNone ist eine Klasse für die Implementierung von "Kein" Risiko- und Geldmanagement.

Beschreibung

Klasse CMoneyNone implementiert einen Algorithmus für Eintritt in den Markt mit einem minimalen Lot.

Deklaration

   class CMoneyNone: public CExpertMoney

Kopf

   #include <Expert\Money\MoneyNone.mqh>

Vererbungshierarchie

  CObject

      CExpertBase

          CExpertMoney

              CMoneyNone

Gruppen der Klassenmethode

Initialisierung

 

virtual ValidationSettings

Überprüft die Einstellungen

Methoden zu Risiko- und Geldmanagement.

 

virtual CheckOpenLong

Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Long-Position

virtual CheckOpenShort

Bestimmt das Volumen für Eröffnung einer Short-Position

Methoden geerbt von der Klasse CObject

Prev, Prev, Next, Next, Save, Load, Type, Compare

Methoden geerbt von der Klasse CExpertBase

InitPhase, TrendType, UsedSeries, EveryTick, Open, High, Low, Close, Spread, Time, TickVolume, RealVolume, Init, Symbol, Period, Magic, SetMarginMode, SetPriceSeries, SetOtherSeries, InitIndicators

Methoden geerbt von der Klasse CExpertMoney

Percent, CheckReverse, CheckClose

 