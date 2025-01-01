Eine Reihe von vorgefertigten Implementierungen von Algorithmen für Steuerung offenen Positionen

Dieser Abschnitt enthält die technischen Details der Arbeit mit Klassen von vorgefertigten Implementierungen von Algorithmen für Steuerung offenen Positionen und die Beschreibungen der relevanten Komponenten der Standardbibliothek MQL5.

Durch die Verwendung der Klassen von vorgefertigten Implementierungen von Algorithmen für Steuerung offenen Positionen sparen Sie Zeit bei der Entwicklung (und vor allem beim Testen) von Handelsstrategien.

Die Standardbibliothek MQL5 (in Bezug auf die Klassen von vorgefertigten Implementierungen von Algorithmen für Steuerung offenen Positionen) befindet sich im Arbeitsverzeichnis des Terminals im Ordner Include\Expert\Trailing.