Signale des Oszillators Relative Vigor Index

Dieses Signal-Modul basiert auf die Marktmodelle des Oszillators Relative Vigor Index. Der Mechanismus der Handelsentscheidungen auf Grundlage von Signalmodule ist im separaten Bereich beschrieben.

Bedingungen zur Signalgenerierung

Nachfolgend finden Sie eine Beschreibung der Bedingungen, unter denen der Modul ein Signal dem Expert Advisor überträgt.

Signaltyp Beschreibung der Bedingungen Zum Kauf Die Haupt- und Signallinie schneiden — auf dem analysierten Balken ist die Hauptlinie über der Signallinie und war darunter auf dem vorherigen Balken. Zum Verkauf Die Haupt- und Signallinie schneiden — auf dem analysierten Balken ist die Hauptlinie unter der Signallinie und war darüber auf dem vorherigen Balken. Nicht gegen den Kauf Der Oszillatorwert wächst am analysierten Balken. Nicht gegen den Verkauf Der Oszillatorwert fällt am analysierten Balken.

Hinweis

In Abhängigkeit von der Arbeitsmodus des Expert Advisor ("Every Tick" oder "Open Price") wird der analysierte Balken entweder der aktuelle Balken (mit Index 0), oder der letzte gebildete Balken (mit Index 1).

Anpassbare Einstellungen

Dieses Modul hat die folgende anpassbare Einstellungen: